Как обогреть теплицу зимой без электричества и газа - простой и эффективный способ сохранить тепло

Теплица в снегу. Фото: iStockphoto

Когда на улице мороз, теплица нуждается в дополнительном обогреве. Но даже без электричества, газа или буржуйки можно создать комфортные условия для растений. Достаточно правильно использовать природные источники тепла и недорогие материалы.

Новини.LIVE рассказывает, как обогреть теплицу зимой без газа, электричества и лишних затрат, используя природное тепло и простые средства.

Биологическое тепло из компоста

При разложении органических веществ — компоста или перегноя — выделяется значительное количество тепла. Достаточно разместить компост в контейнерах или ящиках по периметру теплицы, чтобы создать естественный источник обогрева. Такой способ не только прогревает воздух, но и обогащает почву полезными веществами, что способствует росту растений даже зимой.

Двойное покрытие для удержания тепла

Чтобы тепло не выходило наружу, накройте теплицу двойным слоем пленки или агроволокна. Между слоями образуется прослойка воздуха, которая работает как термоизоляция. Обязательно оставьте несколько небольших отверстий для вентиляции, чтобы избежать чрезмерной влажности и появления грибка.

Солнечная энергия — бесплатный обогрев

Днем солнечные лучи, проходя сквозь прозрачную пленку, прогревают воздух и почву внутри теплицы. Ночью тепло сохраняется благодаря двойной изоляции и компосту, который продолжает выделять энергию. Для лучшего эффекта можно установить темные емкости с водой — они нагреваются днем и отдают тепло ночью.

