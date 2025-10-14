Как размножить петунию черенками - когда и как черенковать цветы, чтобы быстро укоренились

Петуния растет в саду. Фото: Pixabay

Петунию можно легко размножить не только семенами, но и черенками — это быстрее и надежнее. Такой способ позволяет сохранить цвет, форму и устойчивость любимых сортов.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно черенковать петунию, чтобы она быстро укоренилась и обильно цвела.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит выбрать черенкование

Этот метод позволяет полностью сохранить цвет, махровость и устойчивость к болезням. Черенкование — простой способ обновить любимые сорта и подготовить сад к новому сезону.

Когда и как брать черенки

Выберите здоровый побег длиной 5-7 см.

Удалите цветки, бутоны и нижние листья.

Боковые побеги прищипните для лучшего роста.

Как укоренить петунию

Окуните нижнюю часть черенка в порошок-укоренитель.

Посадите во влажную, рыхлую почву и слегка прижмите землю.

Накройте черенок пакетом или банкой, чтобы создать эффект теплицы.

Через 10-14 дней появятся первые корешки.

Размножение петунии черенками — это простой и эффективный способ получить много новых цветов без затрат. Через несколько недель вы получите крепкие растения, которые весной украсят клумбу ярким цветом.

Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.

Ранее сообщалось о том, как восстановить орхидею с сухими корнями.

Также мы объясняли то, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.