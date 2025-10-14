Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Петуния из черенков — как легко укоренить цветок дома

Петуния из черенков — как легко укоренить цветок дома

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 12:22
Как размножить петунию черенками - когда и как черенковать цветы, чтобы быстро укоренились
Петуния растет в саду. Фото: Pixabay

Петунию можно легко размножить не только семенами, но и черенками — это быстрее и надежнее. Такой способ позволяет сохранить цвет, форму и устойчивость любимых сортов.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно черенковать петунию, чтобы она быстро укоренилась и обильно цвела.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит выбрать черенкование

Этот метод позволяет полностью сохранить цвет, махровость и устойчивость к болезням. Черенкование — простой способ обновить любимые сорта и подготовить сад к новому сезону.

Когда и как брать черенки

  • Выберите здоровый побег длиной 5-7 см.
  • Удалите цветки, бутоны и нижние листья.
  • Боковые побеги прищипните для лучшего роста.

Как укоренить петунию

  • Окуните нижнюю часть черенка в порошок-укоренитель.
  • Посадите во влажную, рыхлую почву и слегка прижмите землю.
  • Накройте черенок пакетом или банкой, чтобы создать эффект теплицы.
  • Через 10-14 дней появятся первые корешки.

Размножение петунии черенками — это простой и эффективный способ получить много новых цветов без затрат. Через несколько недель вы получите крепкие растения, которые весной украсят клумбу ярким цветом.

Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.

Ранее сообщалось о том, как восстановить орхидею с сухими корнями.

Также мы объясняли то, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.

цветы советы сад дом эффективные способы петуния
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации