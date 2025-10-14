Как размножить петунию черенками - когда и как черенковать цветы, чтобы быстро укоренились

Петуния из черенков — как легко укоренить цветок дома
Петунию можно легко размножить не только семенами, но и черенками — это быстрее и надежнее. Такой способ позволяет сохранить цвет, форму и устойчивость любимых сортов.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно черенковать петунию, чтобы она быстро укоренилась и обильно цвела.
Почему стоит выбрать черенкование
Этот метод позволяет полностью сохранить цвет, махровость и устойчивость к болезням. Черенкование — простой способ обновить любимые сорта и подготовить сад к новому сезону.
Когда и как брать черенки
- Выберите здоровый побег длиной 5-7 см.
- Удалите цветки, бутоны и нижние листья.
- Боковые побеги прищипните для лучшего роста.
Как укоренить петунию
- Окуните нижнюю часть черенка в порошок-укоренитель.
- Посадите во влажную, рыхлую почву и слегка прижмите землю.
- Накройте черенок пакетом или банкой, чтобы создать эффект теплицы.
- Через 10-14 дней появятся первые корешки.
Размножение петунии черенками — это простой и эффективный способ получить много новых цветов без затрат. Через несколько недель вы получите крепкие растения, которые весной украсят клумбу ярким цветом.
