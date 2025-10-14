Відео
Україна
Петунія з живців — як легко укоренити квітку вдома

Петунія з живців — як легко укоренити квітку вдома

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:22
Як розмножити петунію живцями - коли і як живцювати квіти, щоб швидко вкоренилися
Петунія росте у саду. Фото: Pixabay

Петунію можна легко розмножити не лише насінням, а й живцями — це швидше й надійніше. Такий спосіб дозволяє зберегти колір, форму та стійкість улюблених сортів.

Новини.LIVE розповідає, як правильно живцювати петунію, щоб вона швидко вкоренилася та рясно цвіла.

Читайте також:

Чому варто обрати живцювання

Цей метод дозволяє повністю зберегти колір, махровість і стійкість до хвороб. Живцювання — простий спосіб оновити улюблені сорти й підготувати сад до нового сезону.

Коли і як брати живці

  • Оберіть здоровий пагін 5-7 см завдовжки.
  • Видаліть квітки, бутони й нижні листки.
  • Бічні пагони прищипніть для кращого росту.

Як укоренити петунію

  • Занурте нижню частину живця у порошок-укорінювач.
  • Посадіть у вологий, пухкий ґрунт і злегка притисніть землю.
  • Накрийте живець пакетом або банкою, щоб створити ефект теплиці.
  • Через 10–14 днів з’являться перші корінці.

Розмноження петунії живцями — це простий і ефективний спосіб отримати багато нових квітів без витрат. За кілька тижнів ви матимете міцні рослини, які навесні прикрасять клумбу яскравим цвітом.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше повідомлялося про те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Також ми пояснювали те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
