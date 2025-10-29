Как правильно стирать пуховик в машине - чтобы выглядел, как новый и не слипся пух

Хозяйка стирает вещи. Фото: Freepik

Пуховик — главная вещь в зимнем гардеробе, но большинство боится стирать его дома. На самом деле, придерживаясь нескольких простых правил, можно освежить куртку в стиральной машине без ущерба для формы или наполнителя.

Новини.LIVE объясняет, как правильно постирать пуховик в машине, чтобы он не испортился, не сбился и выглядел так же, как после покупки.

Подготовка пуховика к стирке

Перед стиркой застегните все молнии, кнопки и липучки, выверните куртку и проверьте карманы. Пятна предварительно обработайте хозяйственным мылом или мягким средством. Это поможет избежать повреждений ткани и сделает стирку более эффективной.

Правильный режим и средство

Пуховик стирайте на деликатном или ручном режиме при температуре 30°C. Используйте жидкое средство для пуха или деликатных тканей — порошки могут оставить пятна и испортить наполнитель. Не добавляйте кондиционер: он утяжеляет пух и уменьшает объем.

Главный секрет - шарики для стирки

Положите в барабан 2-3 специальных шарика или теннисные мячики. Они не дадут пуху сбиться в комки и помогут равномерно распределить наполнитель. Именно этот трюк делает пуховик после стирки таким же пышным, как в магазине.

Как правильно сушить

Не сушите куртку на батарее или под прямым солнцем. После стирки осторожно отожмите воду, разложите пуховик горизонтально на полотенце и время от времени переворачивайте. Чтобы вернуть объем, можно воспользоваться сушильной машинкой с мячиками — это самый эффективный способ сохранить форму.

