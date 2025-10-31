Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Редис за 25 дней — простой способ вырастить овощ дома

Редис за 25 дней — простой способ вырастить овощ дома

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 07:32
обновлено: 19:06
Как вырастить редис в домашних условиях за 25 дней - советы дачникам
Собранный урожай редиса. Фото: Freepik

Редис можно выращивать не только на огороде, но и просто дома — на балконе или подоконнике. Этот овощ быстро созревает, неприхотлив в уходе и приносит свежий урожай за считанные недели.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно посадить редис в контейнерах и получить урожай через 25 дней.

Реклама
Читайте также:

Как выбрать сорт и подготовить почву

Для домашнего выращивания подойдут почти все сорта редиса. Круглые виды хорошо растут в контейнерах, а длинные — в более глубоких горшках до 30 см. Самые популярные сорта — Solaris, Holmes Royal Red (урожай за 25 дней) и China Rose, который созревает чуть дольше, но имеет нежный вкус.

Почва должна быть легкой и рыхлой. Идеальная смесь — садовая земля с компостом. Удобрения обычно не нужны, но если вносите подкормки, выбирайте те, что содержат минимум азота.

Посев и уход за растением

  • Семена сеют на глубину 1,5 см с расстоянием 5 см между рядками. Горшки ставят в прохладное, хорошо освещенное место.
  • Поливать нужно регулярно, но умеренно: пересыхание вызывает стрелки, а избыток влаги — гниение и деформацию плодов.

Полезные советы

  • Следите за вредителями — тлей, блошками, слизнями.
  • Для мелколистных сортов достаточно емкости глубиной 15 см.
  • Чтобы редиска не теряла вкуса, не держите ее в жару — лучше прохлада и тень.

Такой простой уход позволяет наслаждаться свежим редисом прямо с домашнего подоконника — в любое время года.

Мы уже писали о том, как правильно постирать пуховик в машине, чтобы он не испортился.

Ранее объясняли то, какие сорта лука стоит сажать под зиму, чтобы весной получить качественные урожаи.

Подробнее рассказывали о том, как сажать помидоры под зиму.

урожай советы дом редиска эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации