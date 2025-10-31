Как вырастить редис в домашних условиях за 25 дней - советы дачникам

Собранный урожай редиса. Фото: Freepik

Редис можно выращивать не только на огороде, но и просто дома — на балконе или подоконнике. Этот овощ быстро созревает, неприхотлив в уходе и приносит свежий урожай за считанные недели.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно посадить редис в контейнерах и получить урожай через 25 дней.

Реклама

Читайте также:

Как выбрать сорт и подготовить почву

Для домашнего выращивания подойдут почти все сорта редиса. Круглые виды хорошо растут в контейнерах, а длинные — в более глубоких горшках до 30 см. Самые популярные сорта — Solaris, Holmes Royal Red (урожай за 25 дней) и China Rose, который созревает чуть дольше, но имеет нежный вкус.

Почва должна быть легкой и рыхлой. Идеальная смесь — садовая земля с компостом. Удобрения обычно не нужны, но если вносите подкормки, выбирайте те, что содержат минимум азота.

Посев и уход за растением

Семена сеют на глубину 1,5 см с расстоянием 5 см между рядками. Горшки ставят в прохладное, хорошо освещенное место.

Поливать нужно регулярно, но умеренно: пересыхание вызывает стрелки, а избыток влаги — гниение и деформацию плодов.

Полезные советы

Следите за вредителями — тлей, блошками, слизнями.

Для мелколистных сортов достаточно емкости глубиной 15 см.

Чтобы редиска не теряла вкуса, не держите ее в жару — лучше прохлада и тень.

Такой простой уход позволяет наслаждаться свежим редисом прямо с домашнего подоконника — в любое время года.

Мы уже писали о том, как правильно постирать пуховик в машине, чтобы он не испортился.

Ранее объясняли то, какие сорта лука стоит сажать под зиму, чтобы весной получить качественные урожаи.

Подробнее рассказывали о том, как сажать помидоры под зиму.