Як обрізати троянди восени - поради садівникам для пишного цвітіння навесні

Осіння обрізка троянд — як підготувати кущі до пишного цвітіння
Осіння обрізка троянд — важливий етап підготовки до холодів. Вона допомагає зміцнити кущі, захистити їх від хвороб і стимулює рясне весняне цвітіння. Якщо зробити все правильно, навесні троянди порадують здоровими пагонами та великою кількістю бутонів.
Новини.LIVE розповідаює, коли й як правильно обрізати троянди, щоб навесні кущі зацвіли ще пишніше.
Коли проводити обрізку
Оптимальний час — коли температура вночі тримається біля 0 °C, а вдень не вище +5 °C. У більшості регіонів це друга половина жовтня. Якщо обрізати раніше — кущі випустять нові пагони, які знищить мороз.
Як підготувати інструменти
Секатор має бути гострим і чистим. Після кожного куща обробляйте леза спиртом або марганцівкою, щоб не переносити інфекції. Зрізи товщиною понад 1 см змащуйте садовим варом або пастою.
Що потрібно видалити
- Сухі, поламані, хворі або тонкі пагони.
- Зелені, невизрілі гілки, які не витримають морозів.
- Гілки, що ростуть усередину куща та заважають провітрюванню.
Таке санітарне обрізання омолоджує кущ і зменшує ризик захворювань.
Формування куща
- Чайно-гібридні — залиште 4-5 бруньок, висота 30-40 см.
- В’юнкі — видаліть старі гілки, молоді зніміть з опор.
- Кущові — укоротіть пагони на третину, щоб надати форми.
Завершальний догляд
Після обрізки обробіть троянди фунгіцидом або мідним купоросом, щоб знищити спори грибків. Потім підгорніть кущі сухою землею на 20 см і накрийте спанбондом чи лутрасилом. Так троянди безпечно перезимують і швидко відновляться навесні.
