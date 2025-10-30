Як обрізати троянди восени - поради садівникам для пишного цвітіння навесні

Жінка обрізає троянди. Фото: House Digest

Осіння обрізка троянд — важливий етап підготовки до холодів. Вона допомагає зміцнити кущі, захистити їх від хвороб і стимулює рясне весняне цвітіння. Якщо зробити все правильно, навесні троянди порадують здоровими пагонами та великою кількістю бутонів.

Новини.LIVE розповідаює, коли й як правильно обрізати троянди, щоб навесні кущі зацвіли ще пишніше.

Коли проводити обрізку

Оптимальний час — коли температура вночі тримається біля 0 °C, а вдень не вище +5 °C. У більшості регіонів це друга половина жовтня. Якщо обрізати раніше — кущі випустять нові пагони, які знищить мороз.

Як підготувати інструменти

Секатор має бути гострим і чистим. Після кожного куща обробляйте леза спиртом або марганцівкою, щоб не переносити інфекції. Зрізи товщиною понад 1 см змащуйте садовим варом або пастою.

Що потрібно видалити

Сухі, поламані, хворі або тонкі пагони.

Зелені, невизрілі гілки, які не витримають морозів.

Гілки, що ростуть усередину куща та заважають провітрюванню.

Таке санітарне обрізання омолоджує кущ і зменшує ризик захворювань.

Формування куща

Чайно-гібридні — залиште 4-5 бруньок, висота 30-40 см.

— залиште 4-5 бруньок, висота 30-40 см. В’юнкі — видаліть старі гілки, молоді зніміть з опор.

— видаліть старі гілки, молоді зніміть з опор. Кущові — укоротіть пагони на третину, щоб надати форми.

Завершальний догляд

Після обрізки обробіть троянди фунгіцидом або мідним купоросом, щоб знищити спори грибків. Потім підгорніть кущі сухою землею на 20 см і накрийте спанбондом чи лутрасилом. Так троянди безпечно перезимують і швидко відновляться навесні.

