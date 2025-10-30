Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осіння обрізка троянд — як підготувати кущі до пишного цвітіння

Осіння обрізка троянд — як підготувати кущі до пишного цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:03
Оновлено: 16:33
Як обрізати троянди восени - поради садівникам для пишного цвітіння навесні
Жінка обрізає троянди. Фото: House Digest

Осіння обрізка троянд — важливий етап підготовки до холодів. Вона допомагає зміцнити кущі, захистити їх від хвороб і стимулює рясне весняне цвітіння. Якщо зробити все правильно, навесні троянди порадують здоровими пагонами та великою кількістю бутонів.

Новини.LIVE розповідаює, коли й як правильно обрізати троянди, щоб навесні кущі зацвіли ще пишніше.

Реклама
Читайте також:

Коли проводити обрізку

Оптимальний час — коли температура вночі тримається біля 0 °C, а вдень не вище +5 °C. У більшості регіонів це друга половина жовтня. Якщо обрізати раніше — кущі випустять нові пагони, які знищить мороз.

Як підготувати інструменти

Секатор має бути гострим і чистим. Після кожного куща обробляйте леза спиртом або марганцівкою, щоб не переносити інфекції. Зрізи товщиною понад 1 см змащуйте садовим варом або пастою.

Що потрібно видалити

  • Сухі, поламані, хворі або тонкі пагони.
  • Зелені, невизрілі гілки, які не витримають морозів.
  • Гілки, що ростуть усередину куща та заважають провітрюванню.

Таке санітарне обрізання омолоджує кущ і зменшує ризик захворювань.

Формування куща

  • Чайно-гібридні — залиште 4-5 бруньок, висота 30-40 см.
  • В’юнкі — видаліть старі гілки, молоді зніміть з опор.
  • Кущові — укоротіть пагони на третину, щоб надати форми.

Завершальний догляд

Після обрізки обробіть троянди фунгіцидом або мідним купоросом, щоб знищити спори грибків. Потім підгорніть кущі сухою землею на 20 см і накрийте спанбондом чи лутрасилом. Так троянди безпечно перезимують і швидко відновляться навесні.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, коли й як правильно обрізати плетисту троянду.

Детальніше розповідали про те, які рослини небажано висаджувати поряд із трояндами.

квіти сад будинок ефективні способи троянди обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації