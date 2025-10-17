Відео
Помилки при обрізанні плетистих троянд восени — як уникнути

Дата публікації: 17 жовтня 2025 16:54
Як обрізати плетисту троянду восени - поради для пишного цвітіння навесні
Троянда, що плететься на паркані. Фото: Pinterest

Осіння обрізка — головний етап догляду за плетистою трояндою. Вона допомагає кущу перезимувати без втрат, запобігає хворобам і стимулює нові пагони навесні.

Новини.LIVE розповідає, коли й як правильно обрізати плетисту троянду, щоб навесні вона знову рясно зацвіла.

Навіщо обрізати троянду восени

Плетисті троянди за літо сильно розростаються, тому восени їх необхідно вкоротити. Це потрібно, щоб:

  • легше було укрити рослину від морозів;
  • покращити вентиляцію та освітлення куща;
  • запобігти появі шкідників і хвороб;
  • стимулювати нові пагони навесні.

Коли обрізати

Починати стрижку слід, коли нічна температура опуститься до -3°C. Якщо зробити це раніше, у теплу погоду троянда може пустити нові пагони, які не встигнуть визріти до зими.

Як обрізати правильно

  • Припиніть підживлення з початку осені.
  • Перед роботою дезінфікуйте інструменти.
  • Видаліть сухі, хворі, старі та пошкоджені пагони.
  • Вкоротіть кущ на третину довжини, залишивши 5-7 сильних гілок.
  • Біля кореня обріжте молоду поросль, яка забирає поживні речовини.
  • Зріз робіть під кутом 45°, відступаючи від бруньки 1 см.
  • Зрізи обробіть садовим варом, мідним купоросом або вугіллям.

квіти поради сад обрізання троянда
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
