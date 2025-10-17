Як обрізати плетисту троянду восени - поради для пишного цвітіння навесні

Троянда, що плететься на паркані. Фото: Pinterest

Осіння обрізка — головний етап догляду за плетистою трояндою. Вона допомагає кущу перезимувати без втрат, запобігає хворобам і стимулює нові пагони навесні.

розповідає, коли й як правильно обрізати плетисту троянду, щоб навесні вона знову рясно зацвіла.

Навіщо обрізати троянду восени

Плетисті троянди за літо сильно розростаються, тому восени їх необхідно вкоротити. Це потрібно, щоб:

легше було укрити рослину від морозів;

покращити вентиляцію та освітлення куща;

запобігти появі шкідників і хвороб;

стимулювати нові пагони навесні.

Коли обрізати

Починати стрижку слід, коли нічна температура опуститься до -3°C. Якщо зробити це раніше, у теплу погоду троянда може пустити нові пагони, які не встигнуть визріти до зими.

Як обрізати правильно

Припиніть підживлення з початку осені.

Перед роботою дезінфікуйте інструменти.

Видаліть сухі, хворі, старі та пошкоджені пагони.

Вкоротіть кущ на третину довжини, залишивши 5-7 сильних гілок.

Біля кореня обріжте молоду поросль, яка забирає поживні речовини.

Зріз робіть під кутом 45°, відступаючи від бруньки 1 см.

Зрізи обробіть садовим варом, мідним купоросом або вугіллям.

