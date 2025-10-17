Как обрезать плетистую розу осенью - советы для пышного цветения весной

Роза, плетущаяся на заборе. Фото: Pinterest

Осенняя обрезка — главный этап ухода за плетистой розой. Она помогает кусту перезимовать без потерь, предотвращает болезни и стимулирует новые побеги весной.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать плетистую розу, чтобы весной она снова обильно зацвела.

Зачем обрезать розу осенью

Плетистые розы за лето сильно разрастаются, поэтому осенью их необходимо укоротить. Это нужно, чтобы:

легче было укрыть растение от морозов;

улучшить вентиляцию и освещение куста;

предотвратить появление вредителей и болезней;

стимулировать новые побеги весной.

Когда обрезать

Начинать стрижку следует, когда ночная температура опустится до -3°C. Если сделать это раньше, в теплую погоду роза может пустить новые побеги, которые не успеют вызреть до зимы.

Как обрезать правильно

Прекратите подкормки с начала осени.

Перед работой дезинфицируйте инструменты.

Удалите сухие, больные, старые и поврежденные побеги.

Укоротите куст на треть длины, оставив 5-7 сильных ветвей.

У корня обрежьте молодую поросль, которая забирает питательные вещества.

Срез делайте под углом 45°, отступая от почки 1 см.

Срезы обработайте садовым варом, медным купоросом или углем.

