Главная Дом и огород Ошибки при обрезке плетистых роз осенью — как избежать

Ошибки при обрезке плетистых роз осенью — как избежать

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 16:54
обновлено: 16:54
Как обрезать плетистую розу осенью - советы для пышного цветения весной
Роза, плетущаяся на заборе. Фото: Pinterest

Осенняя обрезка — главный этап ухода за плетистой розой. Она помогает кусту перезимовать без потерь, предотвращает болезни и стимулирует новые побеги весной.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать плетистую розу, чтобы весной она снова обильно зацвела.

Зачем обрезать розу осенью

Плетистые розы за лето сильно разрастаются, поэтому осенью их необходимо укоротить. Это нужно, чтобы:

  • легче было укрыть растение от морозов;
  • улучшить вентиляцию и освещение куста;
  • предотвратить появление вредителей и болезней;
  • стимулировать новые побеги весной.

Когда обрезать

Начинать стрижку следует, когда ночная температура опустится до -3°C. Если сделать это раньше, в теплую погоду роза может пустить новые побеги, которые не успеют вызреть до зимы.

Как обрезать правильно

  • Прекратите подкормки с начала осени.
  • Перед работой дезинфицируйте инструменты.
  • Удалите сухие, больные, старые и поврежденные побеги.
  • Укоротите куст на треть длины, оставив 5-7 сильных ветвей.
  • У корня обрежьте молодую поросль, которая забирает питательные вещества.
  • Срез делайте под углом 45°, отступая от почки 1 см.
  • Срезы обработайте садовым варом, медным купоросом или углем.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
