Как обрезать плетистую розу осенью - советы для пышного цветения весной

Ошибки при обрезке плетистых роз осенью — как избежать
Осенняя обрезка — главный этап ухода за плетистой розой. Она помогает кусту перезимовать без потерь, предотвращает болезни и стимулирует новые побеги весной.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать плетистую розу, чтобы весной она снова обильно зацвела.
Зачем обрезать розу осенью
Плетистые розы за лето сильно разрастаются, поэтому осенью их необходимо укоротить. Это нужно, чтобы:
- легче было укрыть растение от морозов;
- улучшить вентиляцию и освещение куста;
- предотвратить появление вредителей и болезней;
- стимулировать новые побеги весной.
Когда обрезать
Начинать стрижку следует, когда ночная температура опустится до -3°C. Если сделать это раньше, в теплую погоду роза может пустить новые побеги, которые не успеют вызреть до зимы.
Как обрезать правильно
- Прекратите подкормки с начала осени.
- Перед работой дезинфицируйте инструменты.
- Удалите сухие, больные, старые и поврежденные побеги.
- Укоротите куст на треть длины, оставив 5-7 сильных ветвей.
- У корня обрежьте молодую поросль, которая забирает питательные вещества.
- Срез делайте под углом 45°, отступая от почки 1 см.
- Срезы обработайте садовым варом, медным купоросом или углем.
Мы уже рассказывали о том, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.
Также ранее объясняли то, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.
Подробнее мы рассказывали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.
Читайте Новини.LIVE!