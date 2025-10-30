Как обрезать розы осенью - советы садоводам для пышного цветения весной

Осенняя обрезка роз — как подготовить кусты к пышному цветению
Осенняя обрезка роз — важный этап подготовки к холодам. Она помогает укрепить кусты, защитить их от болезней и стимулирует обильное весеннее цветение. Если сделать все правильно, весной розы порадуют здоровыми побегами и большим количеством бутонов.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать розы, чтобы весной кусты зацвели еще пышнее.
Когда проводить обрезку
Оптимальное время — когда температура ночью держится около 0 °C, а днем не выше +5 °C. В большинстве регионов это вторая половина октября. Если обрезать раньше — кусты выпустят новые побеги, которые уничтожит мороз.
Как подготовить инструменты
Секатор должен быть острым и чистым. После каждого куста обрабатывайте лезвия спиртом или марганцовкой, чтобы не переносить инфекции. Срезы толщиной более 1 см смазывайте садовым варом или пастой.
Что нужно удалить
- Сухие, поломанные, больные или тонкие побеги.
- Зеленые, невызревшие ветки, которые не выдержат морозов.
- Ветви, растущие внутрь куста, которые мешают проветриванию.
Такая санитарная обрезка омолаживает куст и уменьшает риск заболеваний.
Формирование куста
- Чайно-гибридные — оставьте 4-5 почек, высота 30-40 см.
- Вьющиеся — удалите старые ветки, молодые снимите с опор.
- Кустовые — укоротите побеги на треть, чтобы придать форму.
Завершающий уход
После обрезки обработайте розы фунгицидом или медным купоросом, чтобы уничтожить споры грибков. Затем окучьте кусты сухой землей на 20 см и накройте спанбондом или лутрасилом. Так розы безопасно перезимуют и быстро восстановятся весной.
Мы уже писали о том, как правильно мульчировать деревья и кусты.
Ранее объясняли то, когда и как правильно обрезать плетистую розу.
Подробнее рассказывали о том, какие растения нежелательно высаживать рядом с розами.
Читайте Новини.LIVE!