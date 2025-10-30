Как обрезать розы осенью - советы садоводам для пышного цветения весной

Женщина обрезает розы. Фото: House Digest

Осенняя обрезка роз — важный этап подготовки к холодам. Она помогает укрепить кусты, защитить их от болезней и стимулирует обильное весеннее цветение. Если сделать все правильно, весной розы порадуют здоровыми побегами и большим количеством бутонов.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать розы, чтобы весной кусты зацвели еще пышнее.

Когда проводить обрезку

Оптимальное время — когда температура ночью держится около 0 °C, а днем не выше +5 °C. В большинстве регионов это вторая половина октября. Если обрезать раньше — кусты выпустят новые побеги, которые уничтожит мороз.

Как подготовить инструменты

Секатор должен быть острым и чистым. После каждого куста обрабатывайте лезвия спиртом или марганцовкой, чтобы не переносить инфекции. Срезы толщиной более 1 см смазывайте садовым варом или пастой.

Что нужно удалить

Сухие, поломанные, больные или тонкие побеги.

Зеленые, невызревшие ветки, которые не выдержат морозов.

Ветви, растущие внутрь куста, которые мешают проветриванию.

Такая санитарная обрезка омолаживает куст и уменьшает риск заболеваний.

Формирование куста

Чайно-гибридные — оставьте 4-5 почек, высота 30-40 см.

— оставьте 4-5 почек, высота 30-40 см. Вьющиеся — удалите старые ветки, молодые снимите с опор.

— удалите старые ветки, молодые снимите с опор. Кустовые — укоротите побеги на треть, чтобы придать форму.

Завершающий уход

После обрезки обработайте розы фунгицидом или медным купоросом, чтобы уничтожить споры грибков. Затем окучьте кусты сухой землей на 20 см и накройте спанбондом или лутрасилом. Так розы безопасно перезимуют и быстро восстановятся весной.

