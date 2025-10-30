Видео
Осенняя обрезка роз — как подготовить кусты к пышному цветению

Осенняя обрезка роз — как подготовить кусты к пышному цветению

Дата публикации 30 октября 2025 20:03
обновлено: 16:33
Как обрезать розы осенью - советы садоводам для пышного цветения весной
Женщина обрезает розы. Фото: House Digest

Осенняя обрезка роз — важный этап подготовки к холодам. Она помогает укрепить кусты, защитить их от болезней и стимулирует обильное весеннее цветение. Если сделать все правильно, весной розы порадуют здоровыми побегами и большим количеством бутонов.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать розы, чтобы весной кусты зацвели еще пышнее.

Когда проводить обрезку

Оптимальное время — когда температура ночью держится около 0 °C, а днем не выше +5 °C. В большинстве регионов это вторая половина октября. Если обрезать раньше — кусты выпустят новые побеги, которые уничтожит мороз.

Как подготовить инструменты

Секатор должен быть острым и чистым. После каждого куста обрабатывайте лезвия спиртом или марганцовкой, чтобы не переносить инфекции. Срезы толщиной более 1 см смазывайте садовым варом или пастой.

Что нужно удалить

  • Сухие, поломанные, больные или тонкие побеги.
  • Зеленые, невызревшие ветки, которые не выдержат морозов.
  • Ветви, растущие внутрь куста, которые мешают проветриванию.

Такая санитарная обрезка омолаживает куст и уменьшает риск заболеваний.

Формирование куста

  • Чайно-гибридные — оставьте 4-5 почек, высота 30-40 см.
  • Вьющиеся — удалите старые ветки, молодые снимите с опор.
  • Кустовые — укоротите побеги на треть, чтобы придать форму.

Завершающий уход

После обрезки обработайте розы фунгицидом или медным купоросом, чтобы уничтожить споры грибков. Затем окучьте кусты сухой землей на 20 см и накройте спанбондом или лутрасилом. Так розы безопасно перезимуют и быстро восстановятся весной.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
