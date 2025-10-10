Как нельзя укрывать розы на зиму - ошибка, из-за которой гибнут кусты

Не укрывайте розы пленкой — ошибка, убивающая кусты зимой
Многие садоводы стремятся защитить розы от морозов, но неправильно выбранный материал может уничтожить кусты еще до весны. Полиэтиленовая пленка создает сырость и провоцирует гниение.
Новини.LIVE рассказывает, чем опасно укрытие роз пленкой и чем лучше заменить этот материал.
Почему нельзя укрывать пленкой
Полиэтилен блокирует циркуляцию воздуха, из-за чего внутри накапливается влага. Под пленкой образуется парниковый эффект, который способствует развитию грибков. Стебли начинают гнить, и к весне кусты часто погибают.
Безопасное укрытие для роз
Идеальную защиту обеспечивает белый спанбонд.
- Он удерживает тепло.
- Выводит лишнюю влагу.
- Позволяет воздуху циркулировать.
- Отражает зимнее солнце, предотвращая выпревание.
Каркас можно сделать из металлических дуг или деревянных опор и натянуть несколько слоев спанбонда. Такой способ сохранит розы до весны без потерь и обеспечит обильное цветение на следующий год.
Полезный совет
Перед укрытием розы нужно обрезать поврежденные побеги и окучить основание куста сухой землей или компостом. Это предотвращает промерзание корней и улучшает вентиляцию внутри укрытия. Весной укрытие следует снимать постепенно, чтобы растение не получило ожогов от солнца.
