Не укрывайте розы пленкой — ошибка, убивающая кусты зимой

Не укрывайте розы пленкой — ошибка, убивающая кусты зимой


Дата публикации 10 октября 2025 12:17
Как нельзя укрывать розы на зиму - ошибка, из-за которой гибнут кусты
Розы в саду. Фото: Pinterest

Многие садоводы стремятся защитить розы от морозов, но неправильно выбранный материал может уничтожить кусты еще до весны. Полиэтиленовая пленка создает сырость и провоцирует гниение.

Новини.LIVE рассказывает, чем опасно укрытие роз пленкой и чем лучше заменить этот материал.



Почему нельзя укрывать пленкой

Полиэтилен блокирует циркуляцию воздуха, из-за чего внутри накапливается влага. Под пленкой образуется парниковый эффект, который способствует развитию грибков. Стебли начинают гнить, и к весне кусты часто погибают.

Безопасное укрытие для роз

Идеальную защиту обеспечивает белый спанбонд.

  • Он удерживает тепло.
  • Выводит лишнюю влагу.
  • Позволяет воздуху циркулировать.
  • Отражает зимнее солнце, предотвращая выпревание.

Каркас можно сделать из металлических дуг или деревянных опор и натянуть несколько слоев спанбонда. Такой способ сохранит розы до весны без потерь и обеспечит обильное цветение на следующий год.

Полезный совет

Перед укрытием розы нужно обрезать поврежденные побеги и окучить основание куста сухой землей или компостом. Это предотвращает промерзание корней и улучшает вентиляцию внутри укрытия. Весной укрытие следует снимать постепенно, чтобы растение не получило ожогов от солнца.

растения зима цветы розы мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
