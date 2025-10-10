Как нельзя укрывать розы на зиму - ошибка, из-за которой гибнут кусты

Розы в саду. Фото: Pinterest

Многие садоводы стремятся защитить розы от морозов, но неправильно выбранный материал может уничтожить кусты еще до весны. Полиэтиленовая пленка создает сырость и провоцирует гниение.

Новини.LIVE рассказывает, чем опасно укрытие роз пленкой и чем лучше заменить этот материал.

Почему нельзя укрывать пленкой

Полиэтилен блокирует циркуляцию воздуха, из-за чего внутри накапливается влага. Под пленкой образуется парниковый эффект, который способствует развитию грибков. Стебли начинают гнить, и к весне кусты часто погибают.

Безопасное укрытие для роз

Идеальную защиту обеспечивает белый спанбонд.

Он удерживает тепло.

Выводит лишнюю влагу.

Позволяет воздуху циркулировать.

Отражает зимнее солнце, предотвращая выпревание.

Каркас можно сделать из металлических дуг или деревянных опор и натянуть несколько слоев спанбонда. Такой способ сохранит розы до весны без потерь и обеспечит обильное цветение на следующий год.

Полезный совет

Перед укрытием розы нужно обрезать поврежденные побеги и окучить основание куста сухой землей или компостом. Это предотвращает промерзание корней и улучшает вентиляцию внутри укрытия. Весной укрытие следует снимать постепенно, чтобы растение не получило ожогов от солнца.

