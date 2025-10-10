Як не можна укривати троянди на зиму - помилка, через яку гинуть кущі

Троянди в саду. Фото: Pinterest

Багато садівників прагнуть захистити троянди від морозів, але неправильно обраний матеріал може знищити кущі ще до весни. Поліетиленова плівка створює вогкість і провокує гниття.

Новини.LIVE розповідає, чим небезпечне укриття троянд плівкою та чим краще замінити цей матеріал.

Чому не можна укривати плівкою

Поліетилен блокує циркуляцію повітря, через що всередині накопичується волога. Під плівкою утворюється парниковий ефект, який сприяє розвитку грибків. Стебла починають гнити, і до весни кущі часто гинуть.

Безпечне укриття для троянд

Ідеальний захист забезпечує білий спанбонд.

Він утримує тепло.

Виводить зайву вологу.

Дозволяє повітрю циркулювати.

Відбиває зимове сонце, запобігаючи випріванню.

Каркас можна зробити з металевих дуг або дерев’яних опор і натягнути кілька шарів спанбонду. Такий спосіб збереже троянди до весни без втрат і забезпечить рясне цвітіння наступного року.

Корисна порада

Перед укриттям троянди потрібно обрізати пошкоджені пагони й підгорнути основу куща сухою землею або компостом. Це запобігає промерзанню коренів і покращує вентиляцію всередині укриття. Весною укриття слід знімати поступово, щоб рослина не отримала опіків від сонця.

