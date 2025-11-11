Як доглядати за орхідеєю взимку - правила поливу, освітлення та температури для здорової квітки

Зимовий догляд за орхідеями — як зберегти квітку здоровою
Взимку орхідеї особливо потребують турботи — холодне повітря, короткий день і сухість у приміщенні можуть швидко послабити рослину. Щоб зберегти її здоровою, важливо правильно налаштувати полив, освітлення та температуру.
Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.
Освітлення
Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне світло. Найкраще розмістити їх на східних або західних вікнах, уникаючи прямих сонячних променів. У зимовий час рослинам потрібно 10-12 годин освітлення, тому використовуйте фітолампи. Це допоможе запобігти витягуванню листя та ослабленню квітконосів.
Температура
Оптимальна температура для більшості видів узимку — +16…+18°C. Не ставте горщики біля холодного скла чи під протягом. Якщо орхідея стоїть на підвіконні, утепліть його підставкою або пінопластом, щоб уникнути переохолодження коріння.
Полив
Взимку орхідеї поливають раз на 1-2 тижні, коли субстрат повністю висохне.
- Найкращий спосіб — занурити горщик у теплу воду (+30°C) на 10-20 хвилин.
- Обов’язково зливайте залишки води, щоб не було застою.
- Використовуйте м’яку воду — фільтровану, кип’ячену або дощову.
Вологість і догляд
Орхідеї потребують 60-70% вологості, але можуть рости й при 40-50%. Для цього:
- ставте горщик на піддон із мокрим керамзитом;
- обприскуйте повітря навколо рослини, але не саму орхідею;
- у період спокою припиніть підживлення — рослині потрібен відпочинок.
