Як доглядати за орхідеєю взимку - правила поливу, освітлення та температури для здорової квітки

Орхідея цвіте у будинку. Фото: Freepik

Взимку орхідеї особливо потребують турботи — холодне повітря, короткий день і сухість у приміщенні можуть швидко послабити рослину. Щоб зберегти її здоровою, важливо правильно налаштувати полив, освітлення та температуру.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

Реклама

Читайте також:

Освітлення

Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне світло. Найкраще розмістити їх на східних або західних вікнах, уникаючи прямих сонячних променів. У зимовий час рослинам потрібно 10-12 годин освітлення, тому використовуйте фітолампи. Це допоможе запобігти витягуванню листя та ослабленню квітконосів.

Температура

Оптимальна температура для більшості видів узимку — +16…+18°C. Не ставте горщики біля холодного скла чи під протягом. Якщо орхідея стоїть на підвіконні, утепліть його підставкою або пінопластом, щоб уникнути переохолодження коріння.

Полив

Взимку орхідеї поливають раз на 1-2 тижні, коли субстрат повністю висохне.

Найкращий спосіб — занурити горщик у теплу воду (+30°C) на 10-20 хвилин.

Обов’язково зливайте залишки води, щоб не було застою.

Використовуйте м’яку воду — фільтровану, кип’ячену або дощову.

Вологість і догляд

Орхідеї потребують 60-70% вологості, але можуть рости й при 40-50%. Для цього:

ставте горщик на піддон із мокрим керамзитом;

обприскуйте повітря навколо рослини, але не саму орхідею;

у період спокою припиніть підживлення — рослині потрібен відпочинок.

Ми вже писали про те, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії.

Раніше повідомлялося про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

Також ми пояснювали те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.