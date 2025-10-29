Як зберегти колеус пишним - чому не можна дозволяти йому цвісти

Колеус у горщику. Фото: iStockphoto

Колеус — одна з найефектніших кімнатних рослин із яскравим візерунковим листям, але її цвітіння шкодить красі. Коли з’являються квітконоси, рослина слабшає, втрачає колір і декоративність. Щоб цього уникнути, їх потрібно зрізати одразу.

Чому колеусу не можна дозволяти цвісти й як правильно за ним доглядати.

Чому колеусу не можна цвісти

Колеус відомий своїм яскравим, візерунковим листям — саме воно є головною окрасою рослини. Але коли колеус починає формувати квітконоси, вся енергія спрямовується на цвітіння, а не на розвиток листя. У результаті:

листя тьмяніє і стає дрібнішим;

стебла витягуються;

кущ втрачає компактність і декоративність.

Самі ж квіти дрібні, непоказні та не мають декоративної цінності, тому їх краще одразу видаляти.

Як правильно доглядати

Щойно помічаєте квітконос — акуратно зрізайте його ножицями або прищипуйте пальцями. Це допоможе кущу залишатися густим, зберігати яскравість кольору й активніше нарощувати нове листя. Також важливо:

розміщуйте колеус у півтіні, подалі від прямих сонячних променів;

підтримуйте вологість ґрунту, але не заливайте рослину;

регулярно прищипуйте верхівки для формування пишної крони.

Якщо доглядати за колеусом правильно, він буде прикрашати дім своєю строкатою "зеленню" з весни до пізньої осені, залишаючись яскравим навіть без квітів.

