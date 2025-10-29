Видео
Україна
Видео

Цветение убивает колеус — как сохранить растение пышным

Цветение убивает колеус — как сохранить растение пышным

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 01:12
обновлено: 17:35
Как сохранить колеус пышным - почему нельзя позволять ему цвести
Колеус в горшке. Фото: iStockphoto

Колеус — одно из самых эффектных комнатных растений с яркими узорчатыми листьями, но его цветение вредит красоте. Когда появляются цветоносы, растение ослабевает, теряет цвет и декоративность. Чтобы этого избежать, их нужно срезать сразу.

Новини.LIVE объясняет, почему колеусу нельзя позволять цвести и как правильно за ним ухаживать.

Почему колеусу нельзя цвести

Колеус известен своими яркими, узорчатыми листьями — именно они являются главным украшением растения. Но когда колеус начинает формировать цветоносы, вся энергия направляется на цветение, а не на развитие листьев. В результате:

  • листья тускнеют и становятся мельче;
  • стебли вытягиваются;
  • куст теряет компактность и декоративность.

Сами же цветы мелкие, невзрачные и не имеют декоративной ценности, поэтому их лучше сразу удалять.

Как правильно ухаживать за растением

Как только замечаете цветонос — аккуратно срезайте его ножницами или прищипывайте пальцами. Это поможет кусту оставаться густым, сохранять яркость цвета и активнее наращивать новые листья. Также важно:

  • размещайте колеус в полутени, подальше от прямых солнечных лучей;
  • поддерживайте влажность почвы, но не заливайте растение;
  • регулярно прищипывайте верхушки для формирования пышной кроны.

Если ухаживать за колеусом правильно, он будет украшать дом своей пестрой "зеленью" с весны до поздней осени, оставаясь ярким даже без цветов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
