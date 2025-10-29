Как сохранить колеус пышным - почему нельзя позволять ему цвести

Колеус в горшке. Фото: iStockphoto

Колеус — одно из самых эффектных комнатных растений с яркими узорчатыми листьями, но его цветение вредит красоте. Когда появляются цветоносы, растение ослабевает, теряет цвет и декоративность. Чтобы этого избежать, их нужно срезать сразу.

Новини.LIVE объясняет, почему колеусу нельзя позволять цвести и как правильно за ним ухаживать.

Почему колеусу нельзя цвести

Колеус известен своими яркими, узорчатыми листьями — именно они являются главным украшением растения. Но когда колеус начинает формировать цветоносы, вся энергия направляется на цветение, а не на развитие листьев. В результате:

листья тускнеют и становятся мельче;

стебли вытягиваются;

куст теряет компактность и декоративность.

Сами же цветы мелкие, невзрачные и не имеют декоративной ценности, поэтому их лучше сразу удалять.

Как правильно ухаживать за растением

Как только замечаете цветонос — аккуратно срезайте его ножницами или прищипывайте пальцами. Это поможет кусту оставаться густым, сохранять яркость цвета и активнее наращивать новые листья. Также важно:

размещайте колеус в полутени, подальше от прямых солнечных лучей;

поддерживайте влажность почвы, но не заливайте растение;

регулярно прищипывайте верхушки для формирования пышной кроны.

Если ухаживать за колеусом правильно, он будет украшать дом своей пестрой "зеленью" с весны до поздней осени, оставаясь ярким даже без цветов.

