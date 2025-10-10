Видео
Дата публикации 10 октября 2025 17:01
Как заставить орхидею снова цвести - простой способ с пенопластом, который спасает цветы
Молодая хозяйка ухаживает за орхидеями. Фото: House Digest

Многие хозяйки выбрасывают орхидеи, которые перестали цвести, считая, что спасти их уже невозможно. Но обычный пенопласт способен вернуть растению жизнь и заставить его снова выпустить бутоны.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать пенопласт, чтобы орхидея восстановилась и зацвела, как никогда раньше.

Как пенопласт помогает орхидее

Этот материал не гниет и хорошо удерживает тепло, поэтому создает комфортную среду для корней. Если орхидея начала гнить, пересадите ее и положите кусочек пенопласта под основание — он защитит нижние листья от избыточной влаги.

Другие способы использования

  • Разрыхление почвы. Добавьте измельченный пенопласт в субстрат — это улучшит вентиляцию и поможет корням "дышать".
  • Дренаж. Вместо керамзита используйте пенопласт — он не холодит зимой и не переохлаждает растение.

Дополнительные советы по уходу

После пересадки орхидею стоит поставить в светлое место без прямых солнечных лучей. Поливайте только после высыхания субстрата и не оставляйте воду в поддоне. Раз в две недели опрыскивайте листья теплой водой — это активизирует образование новых почек и поможет цветку снова расцвести.

Такие простые приемы помогут оживить даже ослабленную орхидею, сделав ее крепкой и цветущей круглый год.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
