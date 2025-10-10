Как заставить орхидею снова цвести - простой способ с пенопластом, который спасает цветы

Орхидея оживет за несколько дней — поможет подручный материал
Многие хозяйки выбрасывают орхидеи, которые перестали цвести, считая, что спасти их уже невозможно. Но обычный пенопласт способен вернуть растению жизнь и заставить его снова выпустить бутоны.
Новини.LIVE рассказывает, как использовать пенопласт, чтобы орхидея восстановилась и зацвела, как никогда раньше.
Как пенопласт помогает орхидее
Этот материал не гниет и хорошо удерживает тепло, поэтому создает комфортную среду для корней. Если орхидея начала гнить, пересадите ее и положите кусочек пенопласта под основание — он защитит нижние листья от избыточной влаги.
Другие способы использования
- Разрыхление почвы. Добавьте измельченный пенопласт в субстрат — это улучшит вентиляцию и поможет корням "дышать".
- Дренаж. Вместо керамзита используйте пенопласт — он не холодит зимой и не переохлаждает растение.
Дополнительные советы по уходу
После пересадки орхидею стоит поставить в светлое место без прямых солнечных лучей. Поливайте только после высыхания субстрата и не оставляйте воду в поддоне. Раз в две недели опрыскивайте листья теплой водой — это активизирует образование новых почек и поможет цветку снова расцвести.
Такие простые приемы помогут оживить даже ослабленную орхидею, сделав ее крепкой и цветущей круглый год.
Мы уже писали о том, как правильно позаботиться о комнатных цветах зимой.
Ранее сообщалось о том, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение.
Также мы объясняли то, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.
Читайте Новини.LIVE!