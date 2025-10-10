Як змусити орхідею знову цвісти - простий спосіб із пінопластом, який рятує квіти

Молода господиня доглядає орхідеї. Фото: House Digest

Багато господинь викидають орхідеї, які перестали цвісти, вважаючи, що врятувати їх уже неможливо. Але звичайний пінопласт здатен повернути рослині життя і змусити її знову випустити бутони.

Новини.LIVE розповідає, як використати пінопласт, щоб орхідея відновилася й зацвіла, як ніколи раніше.

Як пінопласт допомагає орхідеї

Цей матеріал не гниє та добре утримує тепло, тому створює комфортне середовище для коріння. Якщо орхідея почала гнити, пересадіть її й покладіть шматочок пінопласту під основу — він захистить нижнє листя від надмірної вологи.

Інші способи використання

Розпушення ґрунту. Додайте подрібнений пінопласт у субстрат — це покращить вентиляцію й допоможе корінню "дихати".

Дренаж. Замість керамзиту використовуйте пінопласт — він не холоне взимку й не переохолоджує рослину.

Додаткові поради з догляду

Після пересадки орхідею варто поставити у світле місце без прямих сонячних променів. Поливайте лише після висихання субстрату та не залишайте воду в піддоні. Раз на два тижні обприскуйте листя теплою водою — це активізує утворення нових бруньок і допоможе квітці знову розквітнути.

Такі прості прийоми допоможуть оживити навіть ослаблену орхідею, зробивши її міцною й квітучою цілий рік.

