Україна
Орхідея оживе за кілька днів — допоможе підручний матеріал

Орхідея оживе за кілька днів — допоможе підручний матеріал

Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:01
Як змусити орхідею знову цвісти - простий спосіб із пінопластом, який рятує квіти
Молода господиня доглядає орхідеї. Фото: House Digest

Багато господинь викидають орхідеї, які перестали цвісти, вважаючи, що врятувати їх уже неможливо. Але звичайний пінопласт здатен повернути рослині життя і змусити її знову випустити бутони.

Новини.LIVE розповідає, як використати пінопласт, щоб орхідея відновилася й зацвіла, як ніколи раніше.

Як пінопласт допомагає орхідеї

Цей матеріал не гниє та добре утримує тепло, тому створює комфортне середовище для коріння. Якщо орхідея почала гнити, пересадіть її й покладіть шматочок пінопласту під основу — він захистить нижнє листя від надмірної вологи.

Інші способи використання

  • Розпушення ґрунту. Додайте подрібнений пінопласт у субстрат — це покращить вентиляцію й допоможе корінню "дихати".
  • Дренаж. Замість керамзиту використовуйте пінопласт — він не холоне взимку й не переохолоджує рослину.

Додаткові поради з догляду

Після пересадки орхідею варто поставити у світле місце без прямих сонячних променів. Поливайте лише після висихання субстрату та не залишайте воду в піддоні. Раз на два тижні обприскуйте листя теплою водою — це активізує утворення нових бруньок і допоможе квітці знову розквітнути.

Такі прості прийоми допоможуть оживити навіть ослаблену орхідею, зробивши її міцною й квітучою цілий рік.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
