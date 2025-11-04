Відео
Україна
Як зробити клумбу розкішною — ідеальні сусіди для półоній

Як зробити клумбу розкішною — ідеальні сусіди для півоній

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:13
Що посадити поруч із півоніями - найкращі квіти-компаньйони для красивої клумби
Півонії ростуть у саду. Фото: Pixabay

Півонії — розкішні квіти, що навесні прикрашають сад буйним цвітінням. Але коли бутони відцвітають, клумба виглядає менш виразно. Щоб зберегти красу до осені, поруч із півоніями варто висадити інші квіти, які підхоплять естафету цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній, щоб квітник залишався яскравим увесь сезон.

Читайте також:

Як вибрати сусідів для півоній

Півонії чудово поєднуються з багатьма культурами, головне — обрати ті, що люблять сонце і родючий, злегка вологий ґрунт. Найкраще, коли сусіди зацвітають пізніше, адже тоді сад виглядає доглянутим навіть після завершення весняного цвітіння.

Важливо також правильно розподілити висоту: високі рослини висаджуйте позаду півоній, низькі — спереду, створюючи об’ємну композицію, що виглядає природно й охайно.

Які квіти посадити поруч із півоніями

  • Лілії — зацвітають після півоній і чудово поєднуються формою та кольором. Висаджуйте групами для пишного ефекту.
  • Троянди — мініатюрні сорти створюють гармонійний дует із півоніями та служать фоном після їхнього цвітіння.
  • Флокси — класика садового дизайну. Цвітуть пізніше, зберігаючи декоративність клумби все літо.
  • Іриси — дарують безліч відтінків і чудово виглядають поруч із півоніями. Можна комбінувати високі та низькі сорти.
  • Люпини — додають висоти та контрасту. Їхні вертикальні суцвіття виглядають елегантно біля пишних півоній.
  • Цибуля Христофа (аліум) — кулясті суцвіття аліуму вдало повторюють форму півоній, особливо у високорослих сортів.

Комбінуйте півонії з культурами різних періодів цвітіння, щоб створити ефект безперервного квіткового сезону. Так клумба залишатиметься привабливою від весни до осені.

Ми вже розповідали про те, коли і як правильно висаджувати айстри під зиму.

Також раніше пояснювали те, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно укорінити листок фікуса, щоб він швидко пустив коріння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
