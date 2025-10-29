Відео
Україна
Посадка фікуса з листка — простий спосіб розмноження вдома

Посадка фікуса з листка — простий спосіб розмноження вдома

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 18:35
Як посадити фікус з листка - простий спосіб розмноження в домашніх умовах
Фікус у горщику. Фото: Pinterest

Фікус можна розмножити навіть із одного листка — це простий і ефективний спосіб отримати нову кімнатну рослину без великих зусиль. Правильна підготовка та створення мікроклімату допоможуть листку швидко пустити коріння й почати ріст.

Новини.LIVE розповідає, як правильно укорінити листок фікуса, щоб він швидко пустив коріння та добре ріс.

Читайте також:

Як правильно посадити фікус із листка

Щоб фікус швидко пустив коріння, зріжте листок разом із невеликою частиною стебла — саме там з’являться корінці. Потім промийте зріз під проточною водою, щоб змити молочний сік, і залиште листок підсохнути кілька годин у теплому місці.

Підготовка до посадки

  1. На дно горщика покладіть дренаж — дрібний керамзит або пісок.
  2. Засипте легкий родючий ґрунт для кімнатних рослин.
  3. Встроміть листок до основи, полийте водою та накрийте банкою або плівкою, створивши парниковий ефект.

Оптимальна температура — 22-25°C, без протягів і прямих сонячних променів.

Коли чекати результату

Перші корінці з’являються через 3-4 тижні. Коли листок утворить молоді пагони, його можна пересадити в окремий горщик. Якщо саджали один листок — просто зніміть накриття й дайте рослині рости далі.

Ми вже писали про те, коли і як правильно обрізати півонії восени 2025 року.

Раніше повідомлялося про те, що робити з жоржинами восени.

Також ми пояснювали те, як виростити айстри, які цвітуть безперервно два місяці.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
