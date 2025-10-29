Як посадити фікус з листка - простий спосіб розмноження в домашніх умовах

Посадка фікуса з листка — простий спосіб розмноження вдома
Фікус можна розмножити навіть із одного листка — це простий і ефективний спосіб отримати нову кімнатну рослину без великих зусиль. Правильна підготовка та створення мікроклімату допоможуть листку швидко пустити коріння й почати ріст.
Новини.LIVE розповідає, як правильно укорінити листок фікуса, щоб він швидко пустив коріння та добре ріс.
Як правильно посадити фікус із листка
Щоб фікус швидко пустив коріння, зріжте листок разом із невеликою частиною стебла — саме там з’являться корінці. Потім промийте зріз під проточною водою, щоб змити молочний сік, і залиште листок підсохнути кілька годин у теплому місці.
Підготовка до посадки
- На дно горщика покладіть дренаж — дрібний керамзит або пісок.
- Засипте легкий родючий ґрунт для кімнатних рослин.
- Встроміть листок до основи, полийте водою та накрийте банкою або плівкою, створивши парниковий ефект.
Оптимальна температура — 22-25°C, без протягів і прямих сонячних променів.
Коли чекати результату
Перші корінці з’являються через 3-4 тижні. Коли листок утворить молоді пагони, його можна пересадити в окремий горщик. Якщо саджали один листок — просто зніміть накриття й дайте рослині рости далі.
