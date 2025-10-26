Як зберегти жоржини після цвітіння - залишати в землі чи викопувати для зберігання

Жоржини ростуть у саду. Фото: Pinterest

Після осіннього цвітіння жоржин головне питання — чи потрібно викопувати бульби перед морозами. Від цього залежить, чи збережуться ваші квіти до весни.

Новини.LIVE пояснює, коли жоржини можна залишити в землі, а коли їх потрібно дістати й правильно підготувати до зберігання.

Чи потрібно викопувати жоржини

Рішення залежить від клімату.

У теплих регіонах жоржини можна залишити в землі — вони перезимують, якщо температура не опускається нижче 0°C.

У прохолодних зонах бульби обов’язково викопують після перших заморозків, коли листя потемніє та зів’яне. Інакше вони просто згниють або замерзнуть у ґрунті.

Як підготувати жоржини до зими

Обріжте стебла — залиште близько 10-15 см над ґрунтом. Обережно викопайте бульби вилами або лопатою, не пошкоджуючи коріння. Очистіть і просушіть їх кілька днів у сухому, провітрюваному місці. Перевірте стан: усі підгнилі ділянки зріжте, а зрізи присипте золою. Зберігайте бульби у ящиках із сухим торфом або піском при температурі +3…+6°C.

Якщо вирішили не викопувати

Жоржини можна залишити в землі лише там, де зими м’які. У цьому разі клумбу потрібно:

вкрити товстим шаром мульчі (10-15 см) зі сухого листя або тирси;

захистити від вологи, щоб бульби не загнили;

навесні зняти укриття, коли ґрунт прогріється.

