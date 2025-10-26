Відео
Що робити з жоржинами восени — викопувати чи ні

Що робити з жоржинами восени — викопувати чи ні

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 11:10
Оновлено: 18:02
Як зберегти жоржини після цвітіння - залишати в землі чи викопувати для зберігання
Жоржини ростуть у саду. Фото: Pinterest

Після осіннього цвітіння жоржин головне питання — чи потрібно викопувати бульби перед морозами. Від цього залежить, чи збережуться ваші квіти до весни.

Новини.LIVE пояснює, коли жоржини можна залишити в землі, а коли їх потрібно дістати й правильно підготувати до зберігання.

Читайте також:

Чи потрібно викопувати жоржини

Рішення залежить від клімату.

  • У теплих регіонах жоржини можна залишити в землі — вони перезимують, якщо температура не опускається нижче 0°C.
  • У прохолодних зонах бульби обов’язково викопують після перших заморозків, коли листя потемніє та зів’яне. Інакше вони просто згниють або замерзнуть у ґрунті.

Як підготувати жоржини до зими

  1. Обріжте стебла — залиште близько 10-15 см над ґрунтом.
  2. Обережно викопайте бульби вилами або лопатою, не пошкоджуючи коріння.
  3. Очистіть і просушіть їх кілька днів у сухому, провітрюваному місці.
  4. Перевірте стан: усі підгнилі ділянки зріжте, а зрізи присипте золою.
  5. Зберігайте бульби у ящиках із сухим торфом або піском при температурі +3…+6°C.

Якщо вирішили не викопувати

Жоржини можна залишити в землі лише там, де зими м’які. У цьому разі клумбу потрібно:

  • вкрити товстим шаром мульчі (10-15 см) зі сухого листя або тирси;
  • захистити від вологи, щоб бульби не загнили;
  • навесні зняти укриття, коли ґрунт прогріється.

Ми вже писали про те, чим небезпечне укриття троянд плівкою та чим краще замінити цей матеріал.

Раніше пояснювали те, як зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Детальніше розповідали про те, як часто поливати монстеру, щоб її листя залишалось зеленим і блискучим.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
