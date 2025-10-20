Як часто поливати монстеру вдома - поради, щоб рослина не загинула

Монстера в горщику. Фото: Pinterest

Монстера — популярна кімнатна рослина, яка прикрашає оселі своїм великим зеленим листям. Але навіть вона може загинути від неправильного поливу. Надлишок вологи чи, навпаки, пересушений ґрунт швидко шкодять кореням.

Новини.LIVE пояснює, як часто поливати монстеру, щоб її листя залишалось зеленим і блискучим.

Як часто поливати монстеру

Поливати монстеру потрібно лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю висохне. Надлишок вологи може викликати загнивання коренів, а її нестача — в’янення листя з коричневими краями.

Орієнтуйтесь на сезон:

влітку — 1-2 рази на тиждень;

восени та взимку — раз на 10-14 днів.

Важливі фактори

Тип ґрунту: пухкий і дренований субстрат утримує вологу, але не перезволожує.

Температура: монстера любить +18…+29°C, у спеку потребує більше води.

Горщик: у великому горщику вода випаровується повільніше, тому полив — рідше.

Освітлення: на яскравому місці ґрунт пересихає швидше.

Як поливати правильно

Верхній полив: поступово лийте воду, поки не витікатиме через дренаж.

Нижній полив: занурте горщик у ємність із водою на 15 хвилин — це укріпить коріння.

