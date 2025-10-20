Как часто поливать монстеру дома - советы, чтобы растение не погибло

Монстера в горшке. Фото: Pinterest

Монстера — популярное комнатное растение, которое украшает дома своими большими зелеными листьями. Но даже она может погибнуть от неправильного полива. Избыток влаги или, наоборот, пересушенная почва быстро вредят корням.

Новини.LIVE объясняет, как часто поливать монстеру, чтобы ее листья оставались зелеными и блестящими.

Реклама

Читайте также:

Как часто поливать монстеру

Поливать монстеру нужно только тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Избыток влаги может вызвать загнивание корней, а ее недостаток — увядание листьев с коричневыми краями.

Ориентируйтесь на сезон:

летом — 1-2 раза в неделю;

осенью и зимой — раз в 10-14 дней.

Важные факторы

Тип почвы: рыхлый и дренированный субстрат удерживает влагу, но не переувлажняет.

Температура: монстера любит +18...+29°C, в жару требует больше воды.

Горшок: в большом горшке вода испаряется медленнее, поэтому полив — реже.

Освещение: на ярком месте почва пересыхает быстрее.

Как поливать правильно

Верхний полив: постепенно лейте воду, пока не будет вытекать через дренаж.

Нижний полив: погрузите горшок в емкость с водой на 15 минут — это укрепит корни.

Мы уже писали о том, как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Ранее объясняли то, зачем сажать бархатцы под зиму.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за астильбой осенью.