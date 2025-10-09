Как спасти пальму, если сохнут листья - правильный полив и уход дома

Две комнатные пальмы в горшках. Фото: Pinterest

Если у пальмы сохнут листья, причина может быть в неправильном поливе, недостатке света или сухом воздухе. Вовремя обнаружив проблему, растение легко спасти и вернуть ему здоровый вид.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за комнатной пальмой, чтобы она снова зазеленела.

Основные причины, почему у пальмы сохнут листья

Недостаточный свет. Пальме нужно много рассеянного освещения. Если она стоит в тени, листья желтеют и сохнут.

Ошибки в поливе. Переувлажнение приводит к гниению корней, а пересушенная почва — к усыханию. Полив должен быть умеренным.

Низкая влажность воздуха. Тропическое растение плохо переносит сухой воздух, поэтому его нужно регулярно опрыскивать.

Как спасти комнатную пальму

Проверьте освещение — переставьте вазон в более светлое место, но без прямых солнечных лучей. Скорректируйте полив: уменьшите, если почва слишком влажная, или увеличьте при пересыхании. Поддерживайте влажность — опрыскивайте листья теплой водой или поставьте рядом емкость с водой.

Дополнительный уход

Используйте специальный грунт для пальм, подкармливайте удобрениями раз в 2-3 недели и пересаживайте каждые несколько лет. При правильном уходе пальма быстро восстановит зелень и станет настоящим украшением дома.

