Как спасти пальму, если сохнут листья - правильный полив и уход дома

Почему у пальмы сохнут листья — советы для восстановления
Если у пальмы сохнут листья, причина может быть в неправильном поливе, недостатке света или сухом воздухе. Вовремя обнаружив проблему, растение легко спасти и вернуть ему здоровый вид.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за комнатной пальмой, чтобы она снова зазеленела.
Основные причины, почему у пальмы сохнут листья
- Недостаточный свет. Пальме нужно много рассеянного освещения. Если она стоит в тени, листья желтеют и сохнут.
- Ошибки в поливе. Переувлажнение приводит к гниению корней, а пересушенная почва — к усыханию. Полив должен быть умеренным.
- Низкая влажность воздуха. Тропическое растение плохо переносит сухой воздух, поэтому его нужно регулярно опрыскивать.
Как спасти комнатную пальму
- Проверьте освещение — переставьте вазон в более светлое место, но без прямых солнечных лучей.
- Скорректируйте полив: уменьшите, если почва слишком влажная, или увеличьте при пересыхании.
- Поддерживайте влажность — опрыскивайте листья теплой водой или поставьте рядом емкость с водой.
Дополнительный уход
Используйте специальный грунт для пальм, подкармливайте удобрениями раз в 2-3 недели и пересаживайте каждые несколько лет. При правильном уходе пальма быстро восстановит зелень и станет настоящим украшением дома.
