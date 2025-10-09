Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему у пальмы сохнут листья — советы для восстановления

Почему у пальмы сохнут листья — советы для восстановления

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 12:22
Как спасти пальму, если сохнут листья - правильный полив и уход дома
Две комнатные пальмы в горшках. Фото: Pinterest

Если у пальмы сохнут листья, причина может быть в неправильном поливе, недостатке света или сухом воздухе. Вовремя обнаружив проблему, растение легко спасти и вернуть ему здоровый вид.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за комнатной пальмой, чтобы она снова зазеленела.

Реклама
Читайте также:

Основные причины, почему у пальмы сохнут листья

  • Недостаточный свет. Пальме нужно много рассеянного освещения. Если она стоит в тени, листья желтеют и сохнут.
  • Ошибки в поливе. Переувлажнение приводит к гниению корней, а пересушенная почва — к усыханию. Полив должен быть умеренным.
  • Низкая влажность воздуха. Тропическое растение плохо переносит сухой воздух, поэтому его нужно регулярно опрыскивать.

Как спасти комнатную пальму

  1. Проверьте освещение — переставьте вазон в более светлое место, но без прямых солнечных лучей.
  2. Скорректируйте полив: уменьшите, если почва слишком влажная, или увеличьте при пересыхании.
  3. Поддерживайте влажность — опрыскивайте листья теплой водой или поставьте рядом емкость с водой.

Дополнительный уход

Используйте специальный грунт для пальм, подкармливайте удобрениями раз в 2-3 недели и пересаживайте каждые несколько лет. При правильном уходе пальма быстро восстановит зелень и станет настоящим украшением дома.

Мы уже рассказывали о том, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение.

Также ранее объясняли то, как подготовить пеларгонию к зиме.

Подробнее мы рассказывали о том, как заставить денежное дерево зацвести.

растения цветы советы дом комнатные растения
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации