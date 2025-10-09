Відео
Чому у пальми сохне листя — поради для відновлення

Чому у пальми сохне листя — поради для відновлення

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 12:22
Як врятувати пальму, якщо сохне листя - правильний полив і догляд вдома
Дві кімнатні пальми у горщиках. Фото: Pinterest

Якщо у пальми сохне листя, причина може бути у неправильному поливі, нестачі світла чи сухому повітрі. Вчасно виявивши проблему, рослину легко врятувати й повернути їй здоровий вигляд.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за кімнатною пальмою, щоб вона знову зазеленіла.

Читайте також:

Основні причини, чому у пальми сохне листя

  • Недостатнє світло. Пальмі потрібно багато розсіяного освітлення. Якщо вона стоїть у тіні, листя жовтіє та сохне.
  • Помилки у поливі. Перезволоження призводить до гниття коренів, а пересушений ґрунт — до всихання. Полив має бути помірним.
  • Низька вологість повітря. Тропічна рослина погано переносить сухе повітря, тому її потрібно регулярно обприскувати.

Як врятувати кімнатну пальму

  1. Перевірте освітлення — переставте вазон у світліше місце, але без прямих сонячних променів.
  2. Скоригуйте полив: зменште, якщо ґрунт надто вологий, або збільште при пересиханні.
  3. Підтримуйте вологість — обприскуйте листя теплою водою чи поставте поруч посуд із водою.

Додатковий догляд

Використовуйте спеціальний ґрунт для пальм, підживлюйте добривами раз на 2-3 тижні та пересаджуйте кожні кілька років. За правильного догляду пальма швидко відновить зелень і стане справжньою окрасою дому.

Ми вже розповідали про те, чому кротон скидає листя та як врятувати рослину.

Також раніше пояснювали те, як підготувати пеларгонію до зими.

Детальніше ми розповідали про те, як змусити грошове дерево зацвісти.

рослини квіти поради будинок кімнатні рослини
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
