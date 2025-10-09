Як врятувати пальму, якщо сохне листя - правильний полив і догляд вдома

Дві кімнатні пальми у горщиках. Фото: Pinterest

Якщо у пальми сохне листя, причина може бути у неправильному поливі, нестачі світла чи сухому повітрі. Вчасно виявивши проблему, рослину легко врятувати й повернути їй здоровий вигляд.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за кімнатною пальмою, щоб вона знову зазеленіла.

Основні причини, чому у пальми сохне листя

Недостатнє світло. Пальмі потрібно багато розсіяного освітлення. Якщо вона стоїть у тіні, листя жовтіє та сохне.

Пальмі потрібно багато розсіяного освітлення. Якщо вона стоїть у тіні, листя жовтіє та сохне. Помилки у поливі. Перезволоження призводить до гниття коренів, а пересушений ґрунт — до всихання. Полив має бути помірним.

Перезволоження призводить до гниття коренів, а пересушений ґрунт — до всихання. Полив має бути помірним. Низька вологість повітря. Тропічна рослина погано переносить сухе повітря, тому її потрібно регулярно обприскувати.

Як врятувати кімнатну пальму

Перевірте освітлення — переставте вазон у світліше місце, але без прямих сонячних променів. Скоригуйте полив: зменште, якщо ґрунт надто вологий, або збільште при пересиханні. Підтримуйте вологість — обприскуйте листя теплою водою чи поставте поруч посуд із водою.

Додатковий догляд

Використовуйте спеціальний ґрунт для пальм, підживлюйте добривами раз на 2-3 тижні та пересаджуйте кожні кілька років. За правильного догляду пальма швидко відновить зелень і стане справжньою окрасою дому.

