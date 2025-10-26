Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что делать с георгинами осенью — выкапывать или нет

Что делать с георгинами осенью — выкапывать или нет

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 11:10
обновлено: 18:02
Как сохранить георгины после цветения - оставлять в земле или выкапывать для хранения
Георгины растут в саду. Фото: Pinterest

После осеннего цветения георгин главный вопрос — нужно ли выкапывать клубни перед морозами. От этого зависит, сохранятся ли ваши цветы до весны.

Новини.LIVE объясняет, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать и правильно подготовить к хранению.

Реклама
Читайте также:

Нужно ли выкапывать георгины

Решение зависит от климата.

  • В теплых регионах георгины можно оставить в земле — они перезимуют, если температура не опускается ниже 0°C.
  • В прохладных зонах клубни обязательно выкапывают после первых заморозков, когда листья потемнеют и завянут. Иначе они просто сгниют или замерзнут в почве.

Как подготовить георгины к зиме

  1. Обрежьте стебли — оставьте около 10-15 см над почвой.
  2. Осторожно выкопайте клубни вилами или лопатой, не повреждая корни.
  3. Очистите и просушите их несколько дней в сухом, проветриваемом месте.
  4. Проверьте состояние: все подгнившие участки срежьте, а срезы присыпьте золой.
  5. Храните клубни в ящиках с сухим торфом или песком при температуре +3...+6°C.

Если решили не выкапывать

Георгины можно оставить в земле лишь там, где зимы мягкие. В этом случае клумбу нужно:

  • укрыть толстым слоем мульчи (10-15 см) из сухих листьев или опилок;
  • защитить от влаги, чтобы клубни не загнили;
  • весной снять укрытие, когда почва прогреется.

Мы уже писали о том, чем опасно укрытие роз пленкой и чем лучше заменить этот материал.

Ранее объясняли то, как сделать, чтобы хризантемы цвели дольше и оставались яркими всю осень.

Подробнее рассказывали о том, как часто поливать монстеру, чтобы ее листья оставались зелеными и блестящими.

цветы советы сад эффективные способы георгины
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации