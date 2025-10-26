Как сохранить георгины после цветения - оставлять в земле или выкапывать для хранения

Георгины растут в саду. Фото: Pinterest

После осеннего цветения георгин главный вопрос — нужно ли выкапывать клубни перед морозами. От этого зависит, сохранятся ли ваши цветы до весны.

Новини.LIVE объясняет, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать и правильно подготовить к хранению.

Нужно ли выкапывать георгины

Решение зависит от климата.

В теплых регионах георгины можно оставить в земле — они перезимуют, если температура не опускается ниже 0°C.

В прохладных зонах клубни обязательно выкапывают после первых заморозков, когда листья потемнеют и завянут. Иначе они просто сгниют или замерзнут в почве.

Как подготовить георгины к зиме

Обрежьте стебли — оставьте около 10-15 см над почвой. Осторожно выкопайте клубни вилами или лопатой, не повреждая корни. Очистите и просушите их несколько дней в сухом, проветриваемом месте. Проверьте состояние: все подгнившие участки срежьте, а срезы присыпьте золой. Храните клубни в ящиках с сухим торфом или песком при температуре +3...+6°C.

Если решили не выкапывать

Георгины можно оставить в земле лишь там, где зимы мягкие. В этом случае клумбу нужно:

укрыть толстым слоем мульчи (10-15 см) из сухих листьев или опилок;

защитить от влаги, чтобы клубни не загнили;

весной снять укрытие, когда почва прогреется.

