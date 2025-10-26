Как сохранить георгины после цветения - оставлять в земле или выкапывать для хранения

Что делать с георгинами осенью — выкапывать или нет
После осеннего цветения георгин главный вопрос — нужно ли выкапывать клубни перед морозами. От этого зависит, сохранятся ли ваши цветы до весны.
Новини.LIVE объясняет, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать и правильно подготовить к хранению.
Нужно ли выкапывать георгины
Решение зависит от климата.
- В теплых регионах георгины можно оставить в земле — они перезимуют, если температура не опускается ниже 0°C.
- В прохладных зонах клубни обязательно выкапывают после первых заморозков, когда листья потемнеют и завянут. Иначе они просто сгниют или замерзнут в почве.
Как подготовить георгины к зиме
- Обрежьте стебли — оставьте около 10-15 см над почвой.
- Осторожно выкопайте клубни вилами или лопатой, не повреждая корни.
- Очистите и просушите их несколько дней в сухом, проветриваемом месте.
- Проверьте состояние: все подгнившие участки срежьте, а срезы присыпьте золой.
- Храните клубни в ящиках с сухим торфом или песком при температуре +3...+6°C.
Если решили не выкапывать
Георгины можно оставить в земле лишь там, где зимы мягкие. В этом случае клумбу нужно:
- укрыть толстым слоем мульчи (10-15 см) из сухих листьев или опилок;
- защитить от влаги, чтобы клубни не загнили;
- весной снять укрытие, когда почва прогреется.
