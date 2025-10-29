Как посадить фикус из листка - простой способ размножения в домашних условиях

Фикус в горшке. Фото: Pinterest

Фикус можно размножить даже из одного листа — это простой и эффективный способ получить новое комнатное растение без больших усилий. Правильная подготовка и создание микроклимата помогут листку быстро пустить корни и начать рост.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно укоренить листок фикуса, чтобы он быстро пустил корни и хорошо рос.

Реклама

Читайте также:

Как правильно посадить фикус из листка

Чтобы фикус быстро пустил корни, срежьте листок вместе с небольшой частью стебля — именно там появятся корешки. Затем промойте срез под проточной водой, чтобы смыть млечный сок, и оставьте листок подсохнуть несколько часов в теплом месте.

Подготовка к посадке

На дно горшка положите дренаж — мелкий керамзит или песок. Засыпьте легкий плодородный грунт для комнатных растений. Вставьте листок до основания, полейте водой и накройте банкой или пленкой, создав парниковый эффект.

Оптимальная температура — 22-25°C, без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Когда ждать результата

Первые корешки появляются через 3-4 недели. Когда листок образует молодые побеги, его можно пересадить в отдельный горшок. Если сажали один листок — просто снимите накрытие и дайте растению расти дальше.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать пионы осенью 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что делать с георгинами осенью.

Также мы объясняли то, как вырастить астры, которые цветут непрерывно два месяца.