Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадка фикуса из листка — простой способ размножения дома

Посадка фикуса из листка — простой способ размножения дома

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 14:37
обновлено: 18:35
Как посадить фикус из листка - простой способ размножения в домашних условиях
Фикус в горшке. Фото: Pinterest

Фикус можно размножить даже из одного листа — это простой и эффективный способ получить новое комнатное растение без больших усилий. Правильная подготовка и создание микроклимата помогут листку быстро пустить корни и начать рост.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно укоренить листок фикуса, чтобы он быстро пустил корни и хорошо рос.

Реклама
Читайте также:

Как правильно посадить фикус из листка

Чтобы фикус быстро пустил корни, срежьте листок вместе с небольшой частью стебля — именно там появятся корешки. Затем промойте срез под проточной водой, чтобы смыть млечный сок, и оставьте листок подсохнуть несколько часов в теплом месте.

Подготовка к посадке

  1. На дно горшка положите дренаж — мелкий керамзит или песок.
  2. Засыпьте легкий плодородный грунт для комнатных растений.
  3. Вставьте листок до основания, полейте водой и накройте банкой или пленкой, создав парниковый эффект.

Оптимальная температура — 22-25°C, без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Когда ждать результата

Первые корешки появляются через 3-4 недели. Когда листок образует молодые побеги, его можно пересадить в отдельный горшок. Если сажали один листок — просто снимите накрытие и дайте растению расти дальше.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать пионы осенью 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что делать с георгинами осенью.

Также мы объясняли то, как вырастить астры, которые цветут непрерывно два месяца.

советы дом домашние цветы эффективные способы фикус
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации