Как посадить фикус из листка - простой способ размножения в домашних условиях

Посадка фикуса из листка — простой способ размножения дома
Фикус можно размножить даже из одного листа — это простой и эффективный способ получить новое комнатное растение без больших усилий. Правильная подготовка и создание микроклимата помогут листку быстро пустить корни и начать рост.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно укоренить листок фикуса, чтобы он быстро пустил корни и хорошо рос.
Как правильно посадить фикус из листка
Чтобы фикус быстро пустил корни, срежьте листок вместе с небольшой частью стебля — именно там появятся корешки. Затем промойте срез под проточной водой, чтобы смыть млечный сок, и оставьте листок подсохнуть несколько часов в теплом месте.
Подготовка к посадке
- На дно горшка положите дренаж — мелкий керамзит или песок.
- Засыпьте легкий плодородный грунт для комнатных растений.
- Вставьте листок до основания, полейте водой и накройте банкой или пленкой, создав парниковый эффект.
Оптимальная температура — 22-25°C, без сквозняков и прямых солнечных лучей.
Когда ждать результата
Первые корешки появляются через 3-4 недели. Когда листок образует молодые побеги, его можно пересадить в отдельный горшок. Если сажали один листок — просто снимите накрытие и дайте растению расти дальше.
Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать пионы осенью 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что делать с георгинами осенью.
Также мы объясняли то, как вырастить астры, которые цветут непрерывно два месяца.
Читайте Новини.LIVE!