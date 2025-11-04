Что посадить рядом с пионами - лучшие цветы-компаньоны для красивой клумбы

Как сделать клумбу роскошной — идеальные соседи для пионов
Пионы — роскошные цветы, весной украшающие сад буйным цветением. Но когда бутоны отцветают, клумба выглядит менее выразительно. Чтобы сохранить красоту до осени, рядом с пионами стоит высадить другие цветы, которые подхватят эстафету цветения.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения станут идеальными соседями для пионов, чтобы цветник оставался ярким весь сезон.
Как выбрать соседей для пионов
Пионы прекрасно сочетаются со многими культурами, главное — выбрать те, что любят солнце и плодородную, слегка влажную почву. Лучше всего, когда соседи зацветают позже, ведь тогда сад выглядит ухоженным даже после завершения весеннего цветения.
Важно также правильно распределить высоту: высокие растения высаживайте позади пионов, низкие — спереди, создавая объемную композицию, которая выглядит естественно и аккуратно.
Какие цветы посадить рядом с пионами
- Лилии — зацветают после пионов и прекрасно сочетаются формой и цветом. Высаживайте группами для пышного эффекта.
- Розы — миниатюрные сорта создают гармоничный дуэт с пионами и служат фоном после их цветения.
- Флоксы — классика садового дизайна. Цветут позже, сохраняя декоративность клумбы все лето.
- Ирисы — дарят множество оттенков и прекрасно смотрятся рядом с пионами. Можно комбинировать высокие и низкие сорта.
- Люпины — добавляют высоты и контраста. Их вертикальные соцветия выглядят элегантно возле пышных пионов.
- Лук Христофа (аллиум) — шаровидные соцветия аллиума удачно повторяют форму пионов, особенно у высокорослых сортов.
Комбинируйте пионы с культурами разных периодов цветения, чтобы создать эффект непрерывного цветочного сезона. Так клумба будет оставаться привлекательной от весны до осени.
