Как сделать клумбу роскошной — идеальные соседи для пионов

Как сделать клумбу роскошной — идеальные соседи для пионов

Дата публикации 4 ноября 2025 07:32
обновлено: 07:13
Что посадить рядом с пионами - лучшие цветы-компаньоны для красивой клумбы
Пионы растут в саду. Фото: Pixabay

Пионы — роскошные цветы, весной украшающие сад буйным цветением. Но когда бутоны отцветают, клумба выглядит менее выразительно. Чтобы сохранить красоту до осени, рядом с пионами стоит высадить другие цветы, которые подхватят эстафету цветения.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения станут идеальными соседями для пионов, чтобы цветник оставался ярким весь сезон.

Читайте также:

Как выбрать соседей для пионов

Пионы прекрасно сочетаются со многими культурами, главное — выбрать те, что любят солнце и плодородную, слегка влажную почву. Лучше всего, когда соседи зацветают позже, ведь тогда сад выглядит ухоженным даже после завершения весеннего цветения.

Важно также правильно распределить высоту: высокие растения высаживайте позади пионов, низкие — спереди, создавая объемную композицию, которая выглядит естественно и аккуратно.

Какие цветы посадить рядом с пионами

  • Лилии — зацветают после пионов и прекрасно сочетаются формой и цветом. Высаживайте группами для пышного эффекта.
  • Розы — миниатюрные сорта создают гармоничный дуэт с пионами и служат фоном после их цветения.
  • Флоксы — классика садового дизайна. Цветут позже, сохраняя декоративность клумбы все лето.
  • Ирисы — дарят множество оттенков и прекрасно смотрятся рядом с пионами. Можно комбинировать высокие и низкие сорта.
  • Люпины — добавляют высоты и контраста. Их вертикальные соцветия выглядят элегантно возле пышных пионов.
  • Лук Христофа (аллиум) — шаровидные соцветия аллиума удачно повторяют форму пионов, особенно у высокорослых сортов.

Комбинируйте пионы с культурами разных периодов цветения, чтобы создать эффект непрерывного цветочного сезона. Так клумба будет оставаться привлекательной от весны до осени.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
