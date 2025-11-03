Як доглядати за петуніями вдома та в саду - поради для рясного цвітіння

Квітуча петунія. Фото: Pixabay

Щоб петунії радували барвистим каскадом квітів від весни до осені, потрібно лише дотримуватись кількох нескладних правил. Правильний догляд допоможе їм не втрачати декоративності навіть у спеку.

Новини.LIVE розповідає, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.

Прибирайте зів’ялі квіти

Регулярно видаляйте сухі бутони — це стимулює появу нових. Якщо залишати старі квіти, рослина витрачатиме сили на насіння, а не на цвітіння.

Підживлення — кожні 2 тижні

Для активного росту петуніям потрібні поживні речовини:

використовуйте комплексні добрива з мікро- й макроелементами;

чергуйте кореневі та позакореневі підживлення;

не перевищуйте дозування — надлишок добрив може спалити коріння.

Обрізайте для омолодження

Обрізка двічі на сезон допоможе кущу відновитись і стати густішим. Після процедури полийте квіти стимулятором росту — так петунії швидше зацвітуть повторно.

Оберіть правильний горщик

Об’єм горщика впливає на силу росту:

15-20 л — для середніх кущів;

до 45 л — для розкішних каскадних сортів.

Дотримуйтесь цих чотирьох порад — і петунії прикрашатимуть ваш дім яскравими барвами аж до осінніх холодів.

