Як захистити айстри від осінніх морозів - поради для дачників і садівників

Айстри — осіння окраса кожного саду. Але коли температура різко падає, навіть ці витривалі квіти потребують допомоги. Щоб продовжити їхнє цвітіння й зберегти красу до самих холодів, варто правильно підготувати клумбу.

Новини.LIVE ділиться перевіреними порадами, як восени уберегти айстри від раптових заморозків і продовжити їхнє життя до перших снігів.

Чому айстри потребують захисту

Айстри цвітуть до пізньої осені, але раптові заморозки можуть зіпсувати бутони або знищити кущі повністю. Навіть коротке зниження температури нижче нуля викликає у рослин стрес — пелюстки темніють, а стебла втрачають пружність.

Як укрити айстри від холоду

За прогнозу морозів накрийте клумбу плівкою або агроволокном (агроспан, лутрасил).

Використайте металеві чи пластикові дуги, щоб створити над айстрами "теплий тунель".

Краї укриття притисніть камінням або пляшками з водою, щоб вітер не зірвав покриття.

Удень, коли потеплішає, відкривайте рослини, щоб вони не запарювалися.

Додаткові поради від садівників

Полийте ґрунт перед укриттям — волога земля довше тримає тепло.

Якщо морози короткочасні, можна використати листя, солому або суху траву як природний утеплювач.

Не зрізайте айстри занадто рано — поки не замерзне верхній шар ґрунту, вони ще можуть квітнути.

