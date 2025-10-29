Видео
Спасаем астры от осенних морозов — что нужно сделать сейчас

Дата публикации 29 октября 2025 22:33
обновлено: 15:21
Как защитить астры от осенних морозов - советы для дачников и садоводов
Разноцветные астры на клумбе. Фото: Pinterest

Астры — осеннее украшение каждого сада. Но когда температура резко падает, даже эти выносливые цветы нуждаются в помощи. Чтобы продлить их цветение и сохранить красоту до самых холодов, стоит правильно подготовить клумбу.

Новини.LIVE делится проверенными советами, как осенью уберечь астры от внезапных заморозков и продлить их жизнь до первых снегов.

Читайте также:

Почему астры нуждаются в защите

Астры цветут до поздней осени, но внезапные заморозки могут испортить бутоны или уничтожить кусты полностью. Даже короткое понижение температуры ниже нуля вызывает у растений стресс — лепестки темнеют, а стебли теряют упругость.

Как укрыть астры от холода

  • При прогнозе морозов накройте клумбу пленкой или агроволокном (агроспан, лутрасил).
  • Используйте металлические или пластиковые дуги, чтобы создать над астрами "теплый тоннель".
  • Края укрытия прижмите камнями или бутылками с водой, чтобы ветер не сорвал покрытие.
  • Днем, когда потеплеет, открывайте растения, чтобы они не запаривались.

Дополнительные советы от садоводов

  • Полейте почву перед укрытием — влажная земля дольше держит тепло.
  • Если морозы кратковременные, можно использовать листья, солому или сухую траву в качестве естественного утеплителя.
  • Не срезайте астры слишком рано — пока не замерзнет верхний слой почвы, они еще могут цвести.

Мы уже писали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Ранее сообщалось о том, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.

Также мы объясняли то, как правильно обрезать плетистую розу, чтобы весной она снова обильно зацвела.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
