Как защитить астры от осенних морозов - советы для дачников и садоводов

Астры — осеннее украшение каждого сада. Но когда температура резко падает, даже эти выносливые цветы нуждаются в помощи. Чтобы продлить их цветение и сохранить красоту до самых холодов, стоит правильно подготовить клумбу.

Новини.LIVE делится проверенными советами, как осенью уберечь астры от внезапных заморозков и продлить их жизнь до первых снегов.

Почему астры нуждаются в защите

Астры цветут до поздней осени, но внезапные заморозки могут испортить бутоны или уничтожить кусты полностью. Даже короткое понижение температуры ниже нуля вызывает у растений стресс — лепестки темнеют, а стебли теряют упругость.

Как укрыть астры от холода

При прогнозе морозов накройте клумбу пленкой или агроволокном (агроспан, лутрасил).

Используйте металлические или пластиковые дуги, чтобы создать над астрами "теплый тоннель".

Края укрытия прижмите камнями или бутылками с водой, чтобы ветер не сорвал покрытие.

Днем, когда потеплеет, открывайте растения, чтобы они не запаривались.

Дополнительные советы от садоводов

Полейте почву перед укрытием — влажная земля дольше держит тепло.

Если морозы кратковременные, можно использовать листья, солому или сухую траву в качестве естественного утеплителя.

Не срезайте астры слишком рано — пока не замерзнет верхний слой почвы, они еще могут цвести.

