Как защитить астры от осенних морозов - советы для дачников и садоводов

Спасаем астры от осенних морозов — что нужно сделать сейчас
Астры — осеннее украшение каждого сада. Но когда температура резко падает, даже эти выносливые цветы нуждаются в помощи. Чтобы продлить их цветение и сохранить красоту до самых холодов, стоит правильно подготовить клумбу.
Новини.LIVE делится проверенными советами, как осенью уберечь астры от внезапных заморозков и продлить их жизнь до первых снегов.
Почему астры нуждаются в защите
Астры цветут до поздней осени, но внезапные заморозки могут испортить бутоны или уничтожить кусты полностью. Даже короткое понижение температуры ниже нуля вызывает у растений стресс — лепестки темнеют, а стебли теряют упругость.
Как укрыть астры от холода
- При прогнозе морозов накройте клумбу пленкой или агроволокном (агроспан, лутрасил).
- Используйте металлические или пластиковые дуги, чтобы создать над астрами "теплый тоннель".
- Края укрытия прижмите камнями или бутылками с водой, чтобы ветер не сорвал покрытие.
- Днем, когда потеплеет, открывайте растения, чтобы они не запаривались.
Дополнительные советы от садоводов
- Полейте почву перед укрытием — влажная земля дольше держит тепло.
- Если морозы кратковременные, можно использовать листья, солому или сухую траву в качестве естественного утеплителя.
- Не срезайте астры слишком рано — пока не замерзнет верхний слой почвы, они еще могут цвести.
