Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Розмноження хризантем восени — як виростити 30 кущів із одного

Розмноження хризантем восени — як виростити 30 кущів із одного

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:54
Оновлено: 16:12
Як розмножити хризантеми восени - простий спосіб виростити десятки кущів із одного
Хризантеми у саду. Фото: Freepik

Восени — ідеальний час, щоб розмножити хризантеми й підготувати сад до нового сезону. З одного куща можна отримати до 30 нових саджанців, якщо правильно провести живцювання.

Новини.LIVE розповідає, як легко вкорінити живці хризантеми, щоб навесні отримати пишне й барвисте цвітіння.

Реклама
Читайте також:

Чому варто розмножувати хризантеми восени

Хризантеми — рослини короткого дня. Восени, коли світловий день скорочується, у них сповільнюється ріст верхівок, але активно розвивається коренева система. Саме тому пагони в цей час особливо життєздатні. Вони насичені вологістю та поживними речовинами, що робить укорінення швидким і безболісним.

Покрокова інструкція

  • Виберіть пагони 8-12 см завдовжки з 2-3 парами листків.
  • Зріжте під кутом 45°, нижні листки приберіть.
  • Обробіть зріз стимулятором росту або деревною золою для дезінфекції.
  • Посадіть у суміш торфу й піску (1:1), заглибивши живець на 2-3 см.
  • Створіть парниковий ефект — накрийте пакетом або пляшкою.

Протягом перших двох тижнів тримайте саджанці у теплому місці (близько +18…+22°C), поливайте помірно, уникаючи застою води.

Альтернатива — укорінення у воді

Помістіть живці у банку з 2-3 см води, додайте таблетку активованого вугілля, щоб запобігти гниттю. Воду міняйте кожні 2-3 дні. Уже через тиждень з’являться перші корінці. Після цього можна пересадити живці в легкий ґрунт.

Догляд після укорінення

Коли коріння досягне 2-3 см, пересадіть молоді рослини у невеликі горщики. Важливо забезпечити достатнє освітлення, але без прямих сонячних променів. Для кращого росту підживіть розчином комплексного добрива.

Ми вже писали про те, як правильно живцювати петунію, щоб вона швидко вкоренилася та рясно цвіла.

Раніше повідомлялося про те, що робити з жоржинами восени.

Також ми пояснювали те, коли й як правильно обрізати плетисту троянду.

квіти поради хризантеми сад розмноження
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації