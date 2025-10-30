Як розмножити хризантеми восени - простий спосіб виростити десятки кущів із одного

Хризантеми у саду. Фото: Freepik

Восени — ідеальний час, щоб розмножити хризантеми й підготувати сад до нового сезону. З одного куща можна отримати до 30 нових саджанців, якщо правильно провести живцювання.

Новини.LIVE розповідає, як легко вкорінити живці хризантеми, щоб навесні отримати пишне й барвисте цвітіння.

Чому варто розмножувати хризантеми восени

Хризантеми — рослини короткого дня. Восени, коли світловий день скорочується, у них сповільнюється ріст верхівок, але активно розвивається коренева система. Саме тому пагони в цей час особливо життєздатні. Вони насичені вологістю та поживними речовинами, що робить укорінення швидким і безболісним.

Покрокова інструкція

Виберіть пагони 8-12 см завдовжки з 2-3 парами листків.

Зріжте під кутом 45°, нижні листки приберіть.

Обробіть зріз стимулятором росту або деревною золою для дезінфекції.

Посадіть у суміш торфу й піску (1:1), заглибивши живець на 2-3 см.

Створіть парниковий ефект — накрийте пакетом або пляшкою.

Протягом перших двох тижнів тримайте саджанці у теплому місці (близько +18…+22°C), поливайте помірно, уникаючи застою води.

Альтернатива — укорінення у воді

Помістіть живці у банку з 2-3 см води, додайте таблетку активованого вугілля, щоб запобігти гниттю. Воду міняйте кожні 2-3 дні. Уже через тиждень з’являться перші корінці. Після цього можна пересадити живці в легкий ґрунт.

Догляд після укорінення

Коли коріння досягне 2-3 см, пересадіть молоді рослини у невеликі горщики. Важливо забезпечити достатнє освітлення, але без прямих сонячних променів. Для кращого росту підживіть розчином комплексного добрива.

