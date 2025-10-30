Как размножить хризантемы осенью - простой способ вырастить десятки кустов из одного

Хризантемы в саду. Фото: Freepik

Осенью — идеальное время, чтобы размножить хризантемы и подготовить сад к новому сезону. С одного куста можно получить до 30 новых саженцев, если правильно провести черенкование.

Новини.LIVE рассказывает, как легко укоренить черенки хризантемы, чтобы весной получить пышное и красочное цветение.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит размножать хризантемы осенью

Хризантемы — растения короткого дня. Осенью, когда световой день сокращается, у них замедляется рост верхушек, но активно развивается корневая система. Именно поэтому побеги в это время особенно жизнеспособны. Они насыщены влажностью и питательными веществами, что делает укоренение быстрым и безболезненным.

Пошаговая инструкция

Выберите побеги 8-12 см длиной с 2-3 парами листьев.

Срежьте под углом 45°, нижние листья уберите.

Обработайте срез стимулятором роста или древесной золой для дезинфекции.

Посадите в смесь торфа и песка (1:1), заглубив черенок на 2-3 см.

Создайте парниковый эффект — накройте пакетом или бутылкой.

В течение первых двух недель держите саженцы в теплом месте (около +18...+22°C), поливайте умеренно, избегая застоя воды.

Альтернатива — укоренение в воде

Поместите черенки в банку с 2-3 см воды, добавьте таблетку активированного угля, чтобы предотвратить гниение. Воду меняйте каждые 2-3 дня. Уже через неделю появятся первые корешки. После этого можно пересадить черенки в легкую почву.

Уход после укоренения

Когда корни достигнут 2-3 см, пересадите молодые растения в небольшие горшки. Важно обеспечить достаточное освещение, но без прямых солнечных лучей. Для лучшего роста подкормите раствором комплексного удобрения.

Мы уже писали о том, как правильно черенковать петунию, чтобы она быстро укоренилась и обильно цвела.

Ранее сообщалось о том, что делать с георгинами осенью.

Также мы объясняли то, когда и как правильно обрезать плетистую розу.