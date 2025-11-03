Как ухаживать за петуниями дома и в саду - советы для обильного цветения

Как заставить петунии цвести непрерывно — четыре главных правила
Чтобы петунии радовали красочным каскадом цветов от весны до осени, нужно лишь соблюдать несколько несложных правил. Правильный уход поможет им не терять декоративности даже в жару.
Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома, на балконе или в саду.
Убирайте увядшие цветы
Регулярно удаляйте сухие бутоны — это стимулирует появление новых. Если оставлять старые цветы, растение будет тратить силы на семена, а не на цветение.
Подкормка — каждые 2 недели
Для активного роста петуниям нужны питательные вещества:
- используйте комплексные удобрения с микро- и макроэлементами;
- чередуйте корневые и внекорневые подкормки;
- не превышайте дозировку — избыток удобрений может сжечь корни.
Обрезайте для омоложения
Обрезка дважды в сезон поможет кусту восстановиться и стать гуще. После процедуры полейте цветы стимулятором роста — так петунии быстрее зацветут повторно.
Выберите правильный горшок
Объем горшка влияет на силу роста:
- 15-20 л — для средних кустов;
- до 45 л — для роскошных каскадных сортов.
Следуйте этим четырем советам — и петунии будут украшать ваш дом яркими красками вплоть до осенних холодов.
