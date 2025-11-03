Видео
Главная Дом и огород Как заставить петунии цвести непрерывно — четыре главных правила

Как заставить петунии цвести непрерывно — четыре главных правила

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 16:54
обновлено: 14:39
Как ухаживать за петуниями дома и в саду - советы для обильного цветения
Цветущая петуния. Фото: Pixabay

Чтобы петунии радовали красочным каскадом цветов от весны до осени, нужно лишь соблюдать несколько несложных правил. Правильный уход поможет им не терять декоративности даже в жару.

Новини.LIVE рассказывает, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома, на балконе или в саду.

Читайте также:

Убирайте увядшие цветы

Регулярно удаляйте сухие бутоны — это стимулирует появление новых. Если оставлять старые цветы, растение будет тратить силы на семена, а не на цветение.

Подкормка — каждые 2 недели

Для активного роста петуниям нужны питательные вещества:

  • используйте комплексные удобрения с микро- и макроэлементами;
  • чередуйте корневые и внекорневые подкормки;
  • не превышайте дозировку — избыток удобрений может сжечь корни.

Обрезайте для омоложения

Обрезка дважды в сезон поможет кусту восстановиться и стать гуще. После процедуры полейте цветы стимулятором роста — так петунии быстрее зацветут повторно.

Выберите правильный горшок

Объем горшка влияет на силу роста:

  • 15-20 л — для средних кустов;
  • до 45 л — для роскошных каскадных сортов.

Следуйте этим четырем советам — и петунии будут украшать ваш дом яркими красками вплоть до осенних холодов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
