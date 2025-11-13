Видео
Видео

Темная лилия "Ночной всадник" — главный тренд клумб 2026 года

Дата публикации 13 ноября 2025 12:22
обновлено: 18:15
Эта лилия станет трендом 2026 года - как вырастить темный цветок в своем саду
Лилия "Ночной всадник" в саду. Фото: iStockphoto

В 2026 году садоводы будут создавать "готические сады" — главной звездой станет лилия "Ночной всадник" с почти черными лепестками. Этот цветок завоевывает популярность в Европе благодаря простому уходу и эффектному виду.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить "темную лилию" и с чем ее сочетать для стильной клумбы.

Читайте также:

Лилия "Ночной всадник" — главный тренд 2026 года

Эта лилия поражает цветом — ее лепестки настолько темные, что на солнце кажутся черными. Сорт получили путем скрещивания трубчатых и азиатских лилий. Высота растения достигает 90 см, а цветет оно крупными ароматными бутонами, привлекающими пчел и бабочек.

Как выращивать

  • Посадка: весной, в легкую плодородную почву с хорошим дренажем.
  • Освещение: солнце или полутень.
  • Полив: умеренный, без застоя воды.
  • Уход: удаляйте увядшие цветы, а перед зимой мульчируйте землю.

Лилия хорошо зимует в грунте, если ее прикрыть слоем торфа или листьев.

С чем сочетать

Для готического сада "Ночного всадника" комбинируют с темными растениями:

  • георгина "Black Dahlia" — бордовые лепестки с бархатным блеском;
  • тюльпан "Королева ночи" — почти черный бутон, идеальный для весенних клумб;
  • космос шоколадный — пахнет шоколадом, хорошо растет в контейнерах;
  • мальва "Сторож" и морозник "Ночь в Нью-Йорке" — добавляют высоты и контраста.

Совет от садоводов

Чтобы подчеркнуть красоту темных цветов, высаживайте рядом растения с серебристой или белой листвой — лаванду, шалфей, чистец. Такой контраст создает эффект "ночного сияния" и делает клумбу изящной.

тренды цветы советы сад дом лилии
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
