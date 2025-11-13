Эта лилия станет трендом 2026 года - как вырастить темный цветок в своем саду

Темная лилия "Ночной всадник" — главный тренд клумб 2026 года
В 2026 году садоводы будут создавать "готические сады" — главной звездой станет лилия "Ночной всадник" с почти черными лепестками. Этот цветок завоевывает популярность в Европе благодаря простому уходу и эффектному виду.
Новини.LIVE рассказывает, как вырастить "темную лилию" и с чем ее сочетать для стильной клумбы.
Лилия "Ночной всадник" — главный тренд 2026 года
Эта лилия поражает цветом — ее лепестки настолько темные, что на солнце кажутся черными. Сорт получили путем скрещивания трубчатых и азиатских лилий. Высота растения достигает 90 см, а цветет оно крупными ароматными бутонами, привлекающими пчел и бабочек.
Как выращивать
- Посадка: весной, в легкую плодородную почву с хорошим дренажем.
- Освещение: солнце или полутень.
- Полив: умеренный, без застоя воды.
- Уход: удаляйте увядшие цветы, а перед зимой мульчируйте землю.
Лилия хорошо зимует в грунте, если ее прикрыть слоем торфа или листьев.
С чем сочетать
Для готического сада "Ночного всадника" комбинируют с темными растениями:
- георгина "Black Dahlia" — бордовые лепестки с бархатным блеском;
- тюльпан "Королева ночи" — почти черный бутон, идеальный для весенних клумб;
- космос шоколадный — пахнет шоколадом, хорошо растет в контейнерах;
- мальва "Сторож" и морозник "Ночь в Нью-Йорке" — добавляют высоты и контраста.
Совет от садоводов
Чтобы подчеркнуть красоту темных цветов, высаживайте рядом растения с серебристой или белой листвой — лаванду, шалфей, чистец. Такой контраст создает эффект "ночного сияния" и делает клумбу изящной.
