Ця лілія стане трендом 2026 року - як виростити темну квітку у своєму саду

У 2026 році садівники створюватимуть "готичні сади" — головною зіркою стане лілія "Нічний вершник" з майже чорними пелюстками. Ця квітка завойовує популярність у Європі завдяки простому догляду та ефектному вигляду.

Новини.LIVE розповідає, як виростити "темну лілію" та з чим її поєднати для стильної клумби.

Лілія "Нічний вершник" — головний тренд 2026

Ця лілія вражає кольором — її пелюстки настільки темні, що на сонці здаються чорними. Сорт отримали шляхом схрещування трубчастих і азійських лілій. Висота рослини сягає 90 см, а цвіте вона великими ароматними бутонами, що приваблюють бджіл і метеликів.

Як вирощувати

Посадка: навесні, у легкий родючий ґрунт із добрим дренажем.

Освітлення: сонце або напівтінь.

Полив: помірний, без застою води.

Догляд: видаляйте зів’ялі квіти, а перед зимою мульчуйте землю.

Лілія добре зимує в ґрунті, якщо її прикрити шаром торфу або листя.

З чим поєднати

Для готичного саду "Нічного вершника" комбінують із темними рослинами:

жоржина "Black Dahlia" — бордові пелюстки з оксамитовим блиском;

тюльпан "Королева ночі" — майже чорний бутон, ідеальний для весняних клумб;

космос шоколадний — пахне шоколадом, добре росте в контейнерах;

мальва "Сторож" і морозник "Ніч у Нью-Йорку" — додають висоти та контрасту.

Порада від садівників

Щоб підкреслити красу темних квітів, висаджуйте поруч рослини з сріблястим або білим листям — лаванду, шавлію, чистець. Такий контраст створює ефект "нічного сяйва" й робить клумбу витонченою.

