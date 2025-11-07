Як вивести мурах з дому - ефективний засіб із борною кислотою та цукром

Мурахи в будинку. Фото: iStockphoto

Мурахи часто з’являються вдома через щілини чи вентиляцію, особливо біля їжі. Вони швидко розмножуються й можуть переносити інфекції. Позбутися їх просто — достатньо суміші з борної кислоти та цукру.

Новини.LIVE розповідає, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.

Чому мурахи з’являються в оселі

Мурахи проникають у житло через вентиляцію, тріщини й навіть електричні розетки. Їх приваблюють солодощі, крихти та волога. Крім того, вони можуть переносити бактерії, тому боротися з ними потрібно відразу.

Простий і безпечний засіб від мурах

Найефективніший домашній спосіб — борна кислота. Вона діє повільно, але знищує всю колонію, адже мурахи переносять отруту у своє гніздо.

Варіант 1 (суха суміш):

1 ч. ложка борної кислоти;

1 ч. ложка кукурудзяного борошна.

Варіант 2 (солодкий розчин):

1 склянка води;

10 ч. ложок цукру;

1 ч. ложка борної кислоти.

Як застосовувати

Розкладіть приманку вздовж мурашиних доріжок або налийте розчин у кришечки.

Оновлюйте суміш раз на кілька днів — щоб залишалася свіжою.

Приберіть залишки їжі та тримайте продукти закритими.

Вже через кілька днів мурах стане значно менше, а за тиждень вони зникнуть повністю. Простий домашній засіб працює не гірше за покупні хімікати й безпечний для людей та тварин.

