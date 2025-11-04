Відео
Україна
Чому огірки не плодоносять — дві помилки городників

Чому огірки не плодоносять — дві помилки городників

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:40
Оновлено: 16:06
Як уникнути помилок, через які огірки не плодоносять - поради експертів
Врожай огірків на городі Фото: Freepik

Буває, що огірки ростуть пишно, але плодів утворюється мало. Причина — типові помилки, яких припускаються навіть досвідчені городники. Неправильне формування пагонів або обрізання після поливу можуть звести нанівець усі зусилля.

Новини.LIVE розповідає, чого не можна робити під час вирощування, щоб огірки залишалися здоровими та давали щедрий урожай.

Ігнорування контролю бокових пагонів

Одна з головних причин низької врожайності — надлишок бічних пагонів. Якщо не формувати огіркові батоги, рослина витрачає сили не на зав’язі, а на зелень.
Щоб уникнути цього:

  • формуйте кущ в один або два пагони;
  • видаляйте зайві бокові відростки на початку росту;
  • залишайте лише ті пагони, на яких уже формуються квітки чи плоди.

Так ви спрямовуєте всі поживні речовини в зав’язі, а не в зелену масу.

Обрізання після поливу

Ще одна помилка — проводити прищипування або обрізання відразу після поливу. У цей момент зрізи залишаються вологими, не встигають підсохнути й легко піддаються гниттю. У вологому середовищі розвиваються грибкові інфекції, через які огірки починають хворіти, а врожай — різко знижуватися.

Порада: усі обрізання робіть у суху погоду або через кілька годин після поливу, коли листя повністю обсохне.

Щоб отримати стабільний урожай

Контролюйте формування куща, не поспішайте з обрізанням після поливу й підтримуйте помірну вологість. Так рослина направить сили на плоди, а не на зайву зелень — і врожай буде більшим, смачнішим та стійкішим до хвороб.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
