Почему огурцы не плодоносят — две ошибки огородников

Почему огурцы не плодоносят — две ошибки огородников

Дата публикации 4 ноября 2025 23:40
обновлено: 16:06
Как избежать ошибок, из-за которых огурцы не плодоносят - советы экспертов
Урожай огурцов на огороде

Бывает, что огурцы растут пышно, но плодов образуется мало. Причина — типичные ошибки, которые допускают даже опытные огородники. Неправильное формирование побегов или обрезка после полива могут свести на нет все усилия.

Новини.LIVE рассказывает, чего нельзя делать во время выращивания, чтобы огурцы оставались здоровыми и давали щедрый урожай.

Чтобы избежать этого:

Игнорирование контроля боковых побегов

Одна из главных причин низкой урожайности — избыток боковых побегов. Если не формировать огуречные плети, растение тратит силы не на завязи, а на зелень.
Чтобы избежать этого:

  • формируйте куст в один или два побега;
  • удаляйте лишние боковые отростки в начале роста;
  • оставляйте только те побеги, на которых уже формируются цветки или плоды.

Так вы направляете все питательные вещества в завязи, а не в зеленую массу.

Обрезка после полива

Еще одна ошибка — проводить прищипывание или обрезку сразу после полива. В этот момент срезы остаются влажными, не успевают подсохнуть и легко поддаются гниению. Во влажной среде развиваются грибковые инфекции, из-за которых огурцы начинают болеть, а урожай — резко снижаться.

Совет: все обрезки делайте в сухую погоду или через несколько часов после полива, когда листья полностью обсохнут.

Чтобы получить стабильный урожай

Контролируйте формирование куста, не спешите с обрезкой после полива и поддерживайте умеренную влажность. Так растение направит силы на плоды, а не на лишнюю зелень — и урожай будет больше, вкуснее и устойчивее к болезням.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
