Как подготовить семена укропа перед посадкой, чтобы они быстро взошли

Урожай укропа на столе. Фото: Romania

Многие дачники жалуются, что укроп долго всходит или растет неравномерно. Все из-за эфирных масел, которые замедляют прорастание. Чтобы получить дружные и быстрые всходы, семена нужно правильно подготовить.

Новини.LIVE рассказывает, как обработать семена укропа перед посевом, чтобы урожай был густым и ароматным.

Реклама

Читайте также:

Подготовка семян: эффективная яровизация

Чтобы укроп быстро пророс, агрономы советуют провести яровизацию — это простой способ "разбудить" семена.

Замочите семена в теплой воде и оставьте на 1-2 суток при комнатной температуре, пока они набухнут.

Затем положите их в холодильник ближе к задней стенке на 10-15 дней.

После этого подсушите, чтобы семена стали сыпучими, и сразу высевайте во влажную почву.

Такой метод помогает активизировать внутренние процессы в семенах, поэтому они быстрее прорастают даже в прохладную весну.

Другие способы повысить всхожесть

Теплая вода. Прогрейте семена в воде до 60 °C в течение 2 минут — это удаляет эфирные масла, которые сдерживают прорастание.

Стимуляторы роста. Замочите семена в растворе "Эпин" (4-6 ч) или "Циркон" (8 ч). Это повысит всхожесть и устойчивость к болезням.

Правильный посев. Сейте во влажную, но не переувлажненную почву и не заглубляйте больше чем на 2 см.

Следуя этим советам, вы получите густые ровные всходы укропа уже через несколько дней, а зелень будет сочной и ароматной в течение всего сезона.

Мы уже писали о том, как посадить огурцы в помещении.

Ранее сообщалось о том, как хранить капусту долго и без холодильника.

Также мы объясняли то, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.