Как хранить капусту зимой - проверенный способ в пищевой пленке

Чтобы капуста не портилась и оставалась свежей всю зиму, достаточно правильно ее подготовить. Один простой лайфхак поможет сохранить кочаны до самой весны без потери вкуса.

Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Фролова Діана" рассказывает, как хранить капусту долго и без холодильника.

Как сохранить капусту дольше

Украинский блогер Диана Фролова поделилась проверенным методом, который помогает сохранять капусту свежей до самой весны. Для этого не нужно никаких специальных средств — только пищевая пленка и прохладный погреб.

Пошаговый способ

Очистите кочан от грязных или поврежденных листьев. Оберните капусту несколькими слоями пищевой пленки — это создаст защитный барьер от влаги и воздуха. Поставьте овощ в прохладное сухое место с температурой от +1 до +5°C.

Такой метод помогает сохранить не только внешний вид, но и плотность листьев и естественный вкус.

Советы для лучшего результата

Если температура в погребе повышается, разверните пленку, чтобы избежать гниения.

Проверяйте початки раз в несколько недель.

Можно заворачивать не только белые, но и красные сорта — они хранятся даже дольше.

Благодаря этому лайфхаку капуста будет оставаться свежей, хрустящей и ароматной до самой весны, не теряя полезных свойств.

