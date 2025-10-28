Как хранить капусту зимой - проверенный способ в пищевой пленке

Капуста не завянет до весны — один проверенный трюк
Чтобы капуста не портилась и оставалась свежей всю зиму, достаточно правильно ее подготовить. Один простой лайфхак поможет сохранить кочаны до самой весны без потери вкуса.
Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Фролова Діана" рассказывает, как хранить капусту долго и без холодильника.
Как сохранить капусту дольше
Украинский блогер Диана Фролова поделилась проверенным методом, который помогает сохранять капусту свежей до самой весны. Для этого не нужно никаких специальных средств — только пищевая пленка и прохладный погреб.
Пошаговый способ
- Очистите кочан от грязных или поврежденных листьев.
- Оберните капусту несколькими слоями пищевой пленки — это создаст защитный барьер от влаги и воздуха.
- Поставьте овощ в прохладное сухое место с температурой от +1 до +5°C.
Такой метод помогает сохранить не только внешний вид, но и плотность листьев и естественный вкус.
Советы для лучшего результата
- Если температура в погребе повышается, разверните пленку, чтобы избежать гниения.
- Проверяйте початки раз в несколько недель.
- Можно заворачивать не только белые, но и красные сорта — они хранятся даже дольше.
Благодаря этому лайфхаку капуста будет оставаться свежей, хрустящей и ароматной до самой весны, не теряя полезных свойств.
