Капуста не завянет до весны — один проверенный трюк

Капуста не завянет до весны — один проверенный трюк

Дата публикации 28 октября 2025 20:01
обновлено: 16:50
Как хранить капусту зимой - проверенный способ в пищевой пленке
Человек собирает урожай капусты. Фото: Tumblr

Чтобы капуста не портилась и оставалась свежей всю зиму, достаточно правильно ее подготовить. Один простой лайфхак поможет сохранить кочаны до самой весны без потери вкуса.

Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Фролова Діана" рассказывает, как хранить капусту долго и без холодильника.

Как сохранить капусту дольше

Украинский блогер Диана Фролова поделилась проверенным методом, который помогает сохранять капусту свежей до самой весны. Для этого не нужно никаких специальных средств — только пищевая пленка и прохладный погреб.

Пошаговый способ

  1. Очистите кочан от грязных или поврежденных листьев.
  2. Оберните капусту несколькими слоями пищевой пленки — это создаст защитный барьер от влаги и воздуха.
  3. Поставьте овощ в прохладное сухое место с температурой от +1 до +5°C.

Такой метод помогает сохранить не только внешний вид, но и плотность листьев и естественный вкус.

Советы для лучшего результата

  • Если температура в погребе повышается, разверните пленку, чтобы избежать гниения.
  • Проверяйте початки раз в несколько недель.
  • Можно заворачивать не только белые, но и красные сорта — они хранятся даже дольше.

Благодаря этому лайфхаку капуста будет оставаться свежей, хрустящей и ароматной до самой весны, не теряя полезных свойств.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
