Як зберігати капусту взимку - перевірений спосіб у харчовій плівці

Капуста не зів’яне до весни — один перевірений трюк
Щоб капуста не псувалася й залишалася свіжою всю зиму, достатньо правильно її підготувати. Один простий лайфхак допоможе зберегти качани до самої весни без втрати смаку.
Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Фролова Діана" розповідає, як зберігати капусту довго й без холодильника.
Як зберегти капусту довше
Українська блогерка Діана Фролова поділилася перевіреним методом, який допомагає зберігати капусту свіжою до самої весни. Для цього не потрібно жодних спеціальних засобів — лише харчова плівка та прохолодний льох.
Покроковий спосіб
- Очистіть качан від брудного або пошкодженого листя.
- Оберніть капусту кількома шарами харчової плівки — це створить захисний бар’єр від вологи й повітря.
- Поставте овоч у прохолодне сухе місце з температурою від +1 до +5°C.
Такий метод допомагає зберегти не лише зовнішній вигляд, а й щільність листя та природний смак.
Поради для кращого результату
- Якщо температура в льоху підвищується, розгорніть плівку, щоб уникнути гниття.
- Перевіряйте качани раз на кілька тижнів.
- Можна загортати не лише білі, а й червоні сорти — вони зберігаються навіть довше.
Завдяки цьому лайфхаку капуста залишатиметься свіжою, хрусткою й ароматною до самої весни, не втрачаючи корисних властивостей.
