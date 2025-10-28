Відео
Україна
Капуста не зів'яне до весни — один перевірений трюк

Капуста не зів’яне до весни — один перевірений трюк

Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:01
Оновлено: 16:50
Як зберігати капусту взимку - перевірений спосіб у харчовій плівці
Людина збирає врожай капусти. Фото: Tumblr

Щоб капуста не псувалася й залишалася свіжою всю зиму, достатньо правильно її підготувати. Один простий лайфхак допоможе зберегти качани до самої весни без втрати смаку.

Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Фролова Діана" розповідає, як зберігати капусту довго й без холодильника.

Як зберегти капусту довше

Українська блогерка Діана Фролова поділилася перевіреним методом, який допомагає зберігати капусту свіжою до самої весни. Для цього не потрібно жодних спеціальних засобів — лише харчова плівка та прохолодний льох.

Покроковий спосіб

  1. Очистіть качан від брудного або пошкодженого листя.
  2. Оберніть капусту кількома шарами харчової плівки — це створить захисний бар’єр від вологи й повітря.
  3. Поставте овоч у прохолодне сухе місце з температурою від +1 до +5°C.

Такий метод допомагає зберегти не лише зовнішній вигляд, а й щільність листя та природний смак.

Поради для кращого результату

  • Якщо температура в льоху підвищується, розгорніть плівку, щоб уникнути гниття.
  • Перевіряйте качани раз на кілька тижнів.
  • Можна загортати не лише білі, а й червоні сорти — вони зберігаються навіть довше.

Завдяки цьому лайфхаку капуста залишатиметься свіжою, хрусткою й ароматною до самої весни, не втрачаючи корисних властивостей.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
