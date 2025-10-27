Як заморозити полуницю на зиму правильно - поради для збереження смаку і користі

Урожай полуниці у кошику. Фото: Pinterest

Заморожена полуниця — найпростіший спосіб насолоджуватися літнім смаком у холодну пору. Головне — зробити це правильно, щоб ягоди не втратили аромат і форму.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати полуницю до заморожування, скільки її можна зберігати та які ще способи заготівлі допоможуть зберегти вітаміни до весни.

Як правильно заморожувати полуницю

Перед заморожуванням ягоди ретельно промийте прохолодною водою, обсушіть на рушнику й видаліть хвостики. Вологу потрібно прибрати повністю — зайва вода утворює кристали льоду, через які полуниця втрачає форму. Викладіть ягоди в один шар на дошку або деко, заморозьте на 3-4 години, потім пересипте в контейнери або пакети. Такий спосіб дозволить брати полуницю частинами, не розморожуючи все одразу.

Умови зберігання

У звичайному контейнері — до 6 місяців, зберігаючи смак і колір.

У вакуумному пакуванні — до 10 місяців без втрати якості.

Полуницю найкраще зберігати при температурі -18 °C. Після розморожування використовуйте її для десертів, випічки або смузі.

Інші способи заготівлі

Цукати: пересипте полуницю цукром, залиште на добу, потім проваріть у сиропі й підсушіть — отримаєте натуральні ласощі.

Сушіння: висушені ягоди зберігають більшість корисних речовин і чудово підходять для випічки або чаю.

