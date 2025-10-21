Відео
Полийте яблуню цим до морозів — гілки ломитимуться від плодів

Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 19:51
Чим полити яблуні до морозів — засіб для шаленого врожаю у наступному сезоні
Удобрення яблуні до морозів. Колаж: Новини.LIVE

Зима вже близько, а ви ще не подбали про яблуні? Те, що зробите зараз, визначить розмір і соковитість плодів наступного року. Є простий і ефективний спосіб підготувати фруктові дерева до морозів, який не тільки збереже їхнє здоров'я, а й дасть рекордні врожаї. Цей секрет давно використовують досвідчені садівники, але про нього знають не всі.

Новини.LIVE розповідає, яким розчином полити яблуні  перед холодами, щоб наступного року тішитися кількістю соковитих яблук.

Читайте також:

Чому важливо підживлювати яблуні до морозів

Яблуні, як і будь-які плодові дерева, потребують підготовки до зимового періоду. До настання морозів важливо забезпечити коріння поживними речовинами. Якщо пропустити цей етап, дерева не накопичать необхідну енергію, а це відразу позначиться на врожаї.

Підживлення перед зимою допомагає:

  • зміцнити деревину та кореневу систему;
  • підвищити стійкість до морозів та хвороб;
  • створити запас енергії для розвитку квіткових бруньок наступного сезону;
  • зробити плоди більшими, соковитішими та солодшими.

 

Чому важливо підживлювати яблуні до морозів
Полив дерева восени. Фото: Pinterest

Простий та ефективний розчин для підживлення

Для підживлення яблунь до морозів використовуйте цей перевірений рецепт:

  1. Доведіть до кипіння 10 л води.
  2. Додайте 50 г селітри і ретельно розчиніть.
  3. Дайте розчину охолонути до кімнатної температури.
  4. Полийте яблуню під корінь, обережно уникаючи потрапляння на стовбур.

Цей розчин живить дерева азотом і мікроелементами, які необхідні для нарощування плодових бруньок і зміцнення коріння.

Скільки рідини потрібно для поливу

Кількість підживлення залежить від віку та розміру дерева:

  • Молоді яблуні: достатньо 10 л на одне дерево;
  • Дорослі яблуні: потрібно 10-15 л на кожне дерево.

Полив проводиться безпосередньо перед настанням стабільних морозів, коли земля ще не промерзла. Це забезпечує максимальне засвоєння поживних речовин.

Додаткові поради для здоров'я яблунь

  1. Перед підживленням рекомендується видалити сухі та хворі гілки, щоб полив працював ефективніше;
  2. Мульчуйте пристволовий круг дерев органічними матеріалами для збереження вологи;
  3. Якщо плануєте обрізку, робіть її за 2-3 тижні до підживлення, щоб дерева встигли відновитися.

Завдяки цим простим крокам яблуні будуть готові до зими, а навесні порадують великими, здоровими та соковитими плодами.

врожай поради сад яблуня полив
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
