Чем полить яблони до морозов — средство для безумного урожая в следующем сезоне

Зима уже близко, а вы еще не позаботились о яблоне? То, что сделаете сейчас, определит размер и сочность плодов следующего года. Есть простой и эффективный способ подготовить фруктовые деревья к морозам, который не только сохранит их здоровье, но и даст рекордные урожаи. Этот секрет давно используют опытные садоводы, но о нем знают не все.

Новини.LIVE рассказывает, каким раствором полить яблони перед холодами, чтобы в следующем году радоваться количеству сочных яблок.

Почему важно подкармливать яблони до морозов

Яблони, как и любые плодовые деревья, нуждаются в подготовке к зимнему периоду. До наступления морозов важно обеспечить корни питательными веществами. Если пропустить этот этап, деревья не накопят необходимую энергию, а это сразу скажется на урожае.

Подкормка перед зимой помогает:

укрепить древесину и корневую систему;

повысить устойчивость к морозам и болезням;

создать запас энергии для развития цветочных почек в следующем сезоне;

сделать плоды крупнее, сочнее и слаще.

Полив дерева осенью. Фото: Pinterest

Простой и эффективный раствор для подкормки

Для подкормки яблонь до морозов используйте этот проверенный рецепт:

Доведите до кипения 10 л воды. Добавьте 50 г селитры и тщательно растворите. Дайте раствору остыть до комнатной температуры. Полейте яблоню под корень, осторожно избегая попадания на ствол.

Этот раствор питает деревья азотом и микроэлементами, которые необходимы для наращивания плодовых почек и укрепления корней.

Сколько жидкости нужно для полива

Количество подкормки зависит от возраста и размера дерева:

Молодые яблони: достаточно 10 л на одно дерево;

Взрослые яблони: требуется 10-15 л на каждое дерево.

Полив проводится непосредственно перед наступлением стабильных морозов, когда земля еще не промерзла. Это обеспечивает максимальное усвоение питательных веществ.

Дополнительные советы для здоровья яблонь

Перед подкормкой рекомендуется удалить сухие и больные ветки, чтобы полив работал эффективнее; Мульчируйте приствольный круг деревьев органическими материалами для сохранения влаги; Если планируете обрезку, делайте ее за 2-3 недели до подкормки, чтобы деревья успели восстановиться.

Благодаря этим простым шагам яблони будут готовы к зиме, а весной порадуют большими, здоровыми и сочными плодами.

