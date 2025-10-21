Видео
Полейте яблоню этим до морозов — ветви будут ломиться от плодов

Дата публикации 21 октября 2025 19:30
обновлено: 19:51
Чем полить яблони до морозов — средство для безумного урожая в следующем сезоне
Удобрение яблони до морозов. Коллаж: Новини.LIVE

Зима уже близко, а вы еще не позаботились о яблоне? То, что сделаете сейчас, определит размер и сочность плодов следующего года. Есть простой и эффективный способ подготовить фруктовые деревья к морозам, который не только сохранит их здоровье, но и даст рекордные урожаи. Этот секрет давно используют опытные садоводы, но о нем знают не все.

Новини.LIVE рассказывает, каким раствором полить яблони перед холодами, чтобы в следующем году радоваться количеству сочных яблок.

Почему важно подкармливать яблони до морозов

Яблони, как и любые плодовые деревья, нуждаются в подготовке к зимнему периоду. До наступления морозов важно обеспечить корни питательными веществами. Если пропустить этот этап, деревья не накопят необходимую энергию, а это сразу скажется на урожае.

Подкормка перед зимой помогает:

  • укрепить древесину и корневую систему;
  • повысить устойчивость к морозам и болезням;
  • создать запас энергии для развития цветочных почек в следующем сезоне;
  • сделать плоды крупнее, сочнее и слаще.

 

Чому важливо підживлювати яблуні до морозів
Полив дерева осенью. Фото: Pinterest

Простой и эффективный раствор для подкормки

Для подкормки яблонь до морозов используйте этот проверенный рецепт:

  1. Доведите до кипения 10 л воды.
  2. Добавьте 50 г селитры и тщательно растворите.
  3. Дайте раствору остыть до комнатной температуры.
  4. Полейте яблоню под корень, осторожно избегая попадания на ствол.

Этот раствор питает деревья азотом и микроэлементами, которые необходимы для наращивания плодовых почек и укрепления корней.

Сколько жидкости нужно для полива

Количество подкормки зависит от возраста и размера дерева:

  • Молодые яблони: достаточно 10 л на одно дерево;
  • Взрослые яблони: требуется 10-15 л на каждое дерево.

Полив проводится непосредственно перед наступлением стабильных морозов, когда земля еще не промерзла. Это обеспечивает максимальное усвоение питательных веществ.

Дополнительные советы для здоровья яблонь

  1. Перед подкормкой рекомендуется удалить сухие и больные ветки, чтобы полив работал эффективнее;
  2. Мульчируйте приствольный круг деревьев органическими материалами для сохранения влаги;
  3. Если планируете обрезку, делайте ее за 2-3 недели до подкормки, чтобы деревья успели восстановиться.

Благодаря этим простым шагам яблони будут готовы к зиме, а весной порадуют большими, здоровыми и сочными плодами.

