Чем полить яблони до морозов — средство для безумного урожая в следующем сезоне

Полейте яблоню этим до морозов — ветви будут ломиться от плодов
Зима уже близко, а вы еще не позаботились о яблоне? То, что сделаете сейчас, определит размер и сочность плодов следующего года. Есть простой и эффективный способ подготовить фруктовые деревья к морозам, который не только сохранит их здоровье, но и даст рекордные урожаи. Этот секрет давно используют опытные садоводы, но о нем знают не все.
Новини.LIVE рассказывает, каким раствором полить яблони перед холодами, чтобы в следующем году радоваться количеству сочных яблок.
Почему важно подкармливать яблони до морозов
Яблони, как и любые плодовые деревья, нуждаются в подготовке к зимнему периоду. До наступления морозов важно обеспечить корни питательными веществами. Если пропустить этот этап, деревья не накопят необходимую энергию, а это сразу скажется на урожае.
Подкормка перед зимой помогает:
- укрепить древесину и корневую систему;
- повысить устойчивость к морозам и болезням;
- создать запас энергии для развития цветочных почек в следующем сезоне;
- сделать плоды крупнее, сочнее и слаще.
Простой и эффективный раствор для подкормки
Для подкормки яблонь до морозов используйте этот проверенный рецепт:
- Доведите до кипения 10 л воды.
- Добавьте 50 г селитры и тщательно растворите.
- Дайте раствору остыть до комнатной температуры.
- Полейте яблоню под корень, осторожно избегая попадания на ствол.
Этот раствор питает деревья азотом и микроэлементами, которые необходимы для наращивания плодовых почек и укрепления корней.
Сколько жидкости нужно для полива
Количество подкормки зависит от возраста и размера дерева:
- Молодые яблони: достаточно 10 л на одно дерево;
- Взрослые яблони: требуется 10-15 л на каждое дерево.
Полив проводится непосредственно перед наступлением стабильных морозов, когда земля еще не промерзла. Это обеспечивает максимальное усвоение питательных веществ.
Дополнительные советы для здоровья яблонь
- Перед подкормкой рекомендуется удалить сухие и больные ветки, чтобы полив работал эффективнее;
- Мульчируйте приствольный круг деревьев органическими материалами для сохранения влаги;
- Если планируете обрезку, делайте ее за 2-3 недели до подкормки, чтобы деревья успели восстановиться.
Благодаря этим простым шагам яблони будут готовы к зиме, а весной порадуют большими, здоровыми и сочными плодами.
