Как заморозить клубнику на зиму правильно - советы для сохранения вкуса и пользы

Замороженная клубника — самый простой способ наслаждаться летним вкусом в холодное время. Главное — сделать это правильно, чтобы ягоды не потеряли аромат и форму.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить клубнику к заморозке, сколько ее можно хранить и какие еще способы заготовки помогут сохранить витамины до весны.

Как правильно замораживать клубнику

Перед заморозкой ягоды тщательно промойте прохладной водой, обсушите на полотенце и удалите хвостики. Влагу нужно убрать полностью — лишняя вода образует кристаллы льда, из-за которых клубника теряет форму. Выложите ягоды в один слой на доску или противень, заморозьте на 3-4 часа, затем пересыпьте в контейнеры или пакеты. Такой способ позволит брать клубнику частями, не размораживая все сразу.

Условия хранения

В обычном контейнере — до 6 месяцев, сохраняя вкус и цвет.

В вакуумной упаковке — до 10 месяцев без потери качества.

Клубнику лучше всего хранить при температуре -18 °C. После размораживания используйте ее для десертов, выпечки или смузи.

Другие способы заготовки

Цукаты: пересыпьте клубнику сахаром, оставьте на сутки, затем проварите в сиропе и подсушите — получите натуральное лакомство.

Сушка: высушенные ягоды сохраняют большинство полезных веществ и отлично подходят для выпечки или чая.

