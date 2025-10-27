Відео
Україна
Надійна лопата для городу — чотири ознаки правильного вибору

Надійна лопата для городу — чотири ознаки правильного вибору

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 00:43
Як вибрати лопату для городу - 4 ознаки міцного черенка і надійного штика
Людина копає город. Фото: iStockphoto

Лопата — один із найважливіших інструментів у господарстві, але неправильний вибір може закінчитись поламаним черенком і зіпсованою роботою. Щоб цього уникнути, варто знати кілька простих правил.

Новини.LIVE пояснює, як обрати лопату, яка не трісне під навантаженням і прослужить вам не один сезон.

Чому лопати ламаються

Найчастіше інструмент виходить із ладу через неякісний метал або слабкий черенок. Тонкий штик швидко гнеться, а м’яка чи сира деревина ручки тріскає вже після кількох робіт. Іноді поломка трапляється через погане кріплення між полотном і черенком — воно розхитується під час копання й з часом зовсім відламується.

Чотири ознаки якісної лопати

  • Міцний метал. Краще обирати лопати з рельсової або закаленої сталі — вони витримують великі навантаження.
  • Товщина штика не менше 1,5 мм. Такий інструмент не гнеться навіть на важких ґрунтах.
  • Якісний черенок. Без сучків і тріщин, із гладкою поверхнею або виготовлений із фібергласу — він не ламається й не натирає руки.
  • Надійне кріплення. Подвійні обжимні кільця або заклепки запобігають розхитуванню та поломці.

Порада

Для важких або кам’янистих ґрунтів краще вибирати посилені моделі з гострим краєм. А якщо працюєте часто — зверніть увагу на форму ручки: вигнута знімає навантаження зі спини й робить роботу комфортнішою.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
