Як вибрати лопату для городу - 4 ознаки міцного черенка і надійного штика

Людина копає город. Фото: iStockphoto

Лопата — один із найважливіших інструментів у господарстві, але неправильний вибір може закінчитись поламаним черенком і зіпсованою роботою. Щоб цього уникнути, варто знати кілька простих правил.

Новини.LIVE пояснює, як обрати лопату, яка не трісне під навантаженням і прослужить вам не один сезон.

Реклама

Читайте також:

Чому лопати ламаються

Найчастіше інструмент виходить із ладу через неякісний метал або слабкий черенок. Тонкий штик швидко гнеться, а м’яка чи сира деревина ручки тріскає вже після кількох робіт. Іноді поломка трапляється через погане кріплення між полотном і черенком — воно розхитується під час копання й з часом зовсім відламується.

Чотири ознаки якісної лопати

Міцний метал. Краще обирати лопати з рельсової або закаленої сталі — вони витримують великі навантаження.

Товщина штика не менше 1,5 мм. Такий інструмент не гнеться навіть на важких ґрунтах.

Якісний черенок. Без сучків і тріщин, із гладкою поверхнею або виготовлений із фібергласу — він не ламається й не натирає руки.

Надійне кріплення. Подвійні обжимні кільця або заклепки запобігають розхитуванню та поломці.

Порада

Для важких або кам’янистих ґрунтів краще вибирати посилені моделі з гострим краєм. А якщо працюєте часто — зверніть увагу на форму ручки: вигнута знімає навантаження зі спини й робить роботу комфортнішою.

Ми вже писали про те, які повір’я збереглися про розсаду.

Раніше пояснювали те, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.

Детальніше розповідали про те, коли жоржини можна залишити в землі, а коли їх потрібно дістати.