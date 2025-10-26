Відео
Україна
Як використати обрізані гілки — поради для господарів

Дата публікації: 26 жовтня 2025 20:17
Оновлено: 20:19
Що робити з гілками після обрізки дерев - як переробити на паливо, мульчу чи добриво
Людина обрізає гілки. Фото: Pexels

Після обрізки дерев у саду залишається купа гілок, і спалювати їх — не найкраща ідея. Такі відходи можна використати з користю: зробити паливо, мульчу, добриво чи навіть елементи декору.

Новини.LIVE розповідаює, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.

Читайте також:

Чому не варто спалювати гілки

Хоч це здається швидким рішенням, спалювання шкодить повітрю й ґрунту. Під час горіння виділяються токсичні сполуки, а попіл не замінить органічного добрива. Крім того, спори грибків і шкідники можуть поширитися з димом. Тож краще обрати екологічні способи утилізації.

Як переробити гілки з користю

  • Подрібнення. Використовуйте садовий шредер — із товстих гілок виходить деревна тріска, а з дрібних — ідеальна мульча для клумб чи грядок.
  • Паливо. Сухі гілки фруктових дерев підходять для каміна, печі або коптильні. Їх потрібно висушити 8-10 місяців.
  • Компост. Подрібнені гілки змішайте з травою та листям (1:3). Через рік отримаєте натуральне добриво.
  • Декор. Рівні прути можна використати для опор, парканчиків чи бордюрів, а тріску — для садових доріжок.

Якщо немає подрібнювача

  • Використайте гілки як основу для високих грядок — вони утворять природний дренаж.
  • Перепаліть у бочці або садовій печі, а попіл використайте як добриво.
  • Здайте відходи на пункт збору органіки у громаді — з них зроблять компост.

Ми вже писали про те, як уберегти яблуні від зимових холодів.

Раніше пояснювали, як визначити аварійність дерева на ділянці лише у два кроки.

Детальніше розповідали про те, як швидко прибрати пень без техніки та шкоди для ґрунту.

дерева добрива поради обрізання мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
