Що робити з гілками після обрізки дерев - як переробити на паливо, мульчу чи добриво

Як використати обрізані гілки — поради для господарів
Після обрізки дерев у саду залишається купа гілок, і спалювати їх — не найкраща ідея. Такі відходи можна використати з користю: зробити паливо, мульчу, добриво чи навіть елементи декору.
Новини.LIVE розповідаює, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.
Чому не варто спалювати гілки
Хоч це здається швидким рішенням, спалювання шкодить повітрю й ґрунту. Під час горіння виділяються токсичні сполуки, а попіл не замінить органічного добрива. Крім того, спори грибків і шкідники можуть поширитися з димом. Тож краще обрати екологічні способи утилізації.
Як переробити гілки з користю
- Подрібнення. Використовуйте садовий шредер — із товстих гілок виходить деревна тріска, а з дрібних — ідеальна мульча для клумб чи грядок.
- Паливо. Сухі гілки фруктових дерев підходять для каміна, печі або коптильні. Їх потрібно висушити 8-10 місяців.
- Компост. Подрібнені гілки змішайте з травою та листям (1:3). Через рік отримаєте натуральне добриво.
- Декор. Рівні прути можна використати для опор, парканчиків чи бордюрів, а тріску — для садових доріжок.
Якщо немає подрібнювача
- Використайте гілки як основу для високих грядок — вони утворять природний дренаж.
- Перепаліть у бочці або садовій печі, а попіл використайте як добриво.
- Здайте відходи на пункт збору органіки у громаді — з них зроблять компост.
