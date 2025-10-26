Що робити з гілками після обрізки дерев - як переробити на паливо, мульчу чи добриво

Людина обрізає гілки. Фото: Pexels

Після обрізки дерев у саду залишається купа гілок, і спалювати їх — не найкраща ідея. Такі відходи можна використати з користю: зробити паливо, мульчу, добриво чи навіть елементи декору.

Новини.LIVE розповідаює, як переробити садові відходи з користю для ґрунту та господарства.

Реклама

Читайте також:

Чому не варто спалювати гілки

Хоч це здається швидким рішенням, спалювання шкодить повітрю й ґрунту. Під час горіння виділяються токсичні сполуки, а попіл не замінить органічного добрива. Крім того, спори грибків і шкідники можуть поширитися з димом. Тож краще обрати екологічні способи утилізації.

Як переробити гілки з користю

Подрібнення. Використовуйте садовий шредер — із товстих гілок виходить деревна тріска, а з дрібних — ідеальна мульча для клумб чи грядок.

Паливо. Сухі гілки фруктових дерев підходять для каміна, печі або коптильні. Їх потрібно висушити 8-10 місяців.

Компост. Подрібнені гілки змішайте з травою та листям (1:3). Через рік отримаєте натуральне добриво.

Декор. Рівні прути можна використати для опор, парканчиків чи бордюрів, а тріску — для садових доріжок.

Якщо немає подрібнювача

Використайте гілки як основу для високих грядок — вони утворять природний дренаж.

Перепаліть у бочці або садовій печі, а попіл використайте як добриво.

Здайте відходи на пункт збору органіки у громаді — з них зроблять компост.

Ми вже писали про те, як уберегти яблуні від зимових холодів.

Раніше пояснювали, як визначити аварійність дерева на ділянці лише у два кроки.

Детальніше розповідали про те, як швидко прибрати пень без техніки та шкоди для ґрунту.