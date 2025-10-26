Что делать с ветками после обрезки деревьев - как переработать на топливо, мульчу или удобрение

Человек обрезает ветки. Фото: Decorexpro

После обрезки деревьев в саду остается куча веток, и сжигать их — не лучшая идея. Такие отходы можно использовать с пользой: сделать топливо, мульчу, удобрение или даже элементы декора.

Новини.LIVE рассказывает, как переработать садовые отходы с пользой для почвы и хозяйства.

Почему не стоит сжигать ветки

Хотя это кажется быстрым решением, сжигание вредит воздуху и почве. Во время горения выделяются токсичные соединения, а пепел не заменит органического удобрения. Кроме того, споры грибков и вредители могут распространиться с дымом. Поэтому лучше выбрать экологические способы утилизации.

Как переработать ветки с пользой

Измельчение. Используйте садовый шредер — из толстых веток получается древесная щепа, а из мелких — идеальная мульча для клумб или грядок.

Топливо. Сухие ветки фруктовых деревьев подходят для камина, печи или коптильни. Их нужно высушить 8-10 месяцев.

Компост. Измельченные ветки смешайте с травой и листьями (1:3). Через год получите натуральное удобрение.

Декор. Ровные прутья можно использовать для опор, заборчиков или бордюров, а щепу — для садовых дорожек.

Если нет измельчителя

Используйте ветви как основу для высоких грядок — они образуют естественный дренаж.

Пережгите в бочке или садовой печи, а пепел используйте как удобрение.

Сдайте отходы на пункт сбора органики в общине — из них сделают компост.

