Как использовать обрезанные ветки — советы для хозяев

Как использовать обрезанные ветки — советы для хозяев

Дата публикации 26 октября 2025 20:17
обновлено: 20:19
Что делать с ветками после обрезки деревьев - как переработать на топливо, мульчу или удобрение
Человек обрезает ветки. Фото: Decorexpro

После обрезки деревьев в саду остается куча веток, и сжигать их — не лучшая идея. Такие отходы можно использовать с пользой: сделать топливо, мульчу, удобрение или даже элементы декора.

Новини.LIVE рассказывает, как переработать садовые отходы с пользой для почвы и хозяйства.

Почему не стоит сжигать ветки

Хотя это кажется быстрым решением, сжигание вредит воздуху и почве. Во время горения выделяются токсичные соединения, а пепел не заменит органического удобрения. Кроме того, споры грибков и вредители могут распространиться с дымом. Поэтому лучше выбрать экологические способы утилизации.

Как переработать ветки с пользой

  • Измельчение. Используйте садовый шредер — из толстых веток получается древесная щепа, а из мелких — идеальная мульча для клумб или грядок.
  • Топливо. Сухие ветки фруктовых деревьев подходят для камина, печи или коптильни. Их нужно высушить 8-10 месяцев.
  • Компост. Измельченные ветки смешайте с травой и листьями (1:3). Через год получите натуральное удобрение.
  • Декор. Ровные прутья можно использовать для опор, заборчиков или бордюров, а щепу — для садовых дорожек.

Если нет измельчителя

  • Используйте ветви как основу для высоких грядок — они образуют естественный дренаж.
  • Пережгите в бочке или садовой печи, а пепел используйте как удобрение.
  • Сдайте отходы на пункт сбора органики в общине — из них сделают компост.

деревья удобрения советы обрезка мульчирование
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
