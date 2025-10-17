Как проверить аварийность деревьев осенью – два шага, чтобы избежать падения на участке

Дерево в саду. Фото: Decorexpro

Осенью даже крепкие деревья могут стать опасными — сильный ветер или буря способны повалить аварийную ветку или целый ствол. Чтобы избежать вреда, важно вовремя оценить состояние насаждений.

Новини.LIVE рассказывает, как определить аварийность дерева на участке всего в два шага.

Осмотрите ствол и корневую зону

Начните с визуальной проверки. Обратите внимание на:

трещины или расщепление коры;

участки с гнилью или темными пятнами;

дупла или полости в середине;

наклон ствола, который появился недавно.

Также проверьте землю вокруг. Если она растрескалась, поднялась или видны корни — это признак, что дерево потеряло устойчивость и может упасть.

Проверьте ветви и крону

Сухие, трухлявые или сломанные ветви представляют не меньшую опасность, чем поврежденный ствол.

Ориентируйтесь на следующие признаки:

мертвые или почерневшие ветви по всей кроне;

отломки, которые держатся только на коре;

ветви, которые свисают над домом или дорогой.

Если таких много — дерево ослаблено и нуждается в обрезке или помощи специалиста.

Почему именно октябрь

Именно сейчас, когда листья опали, легче увидеть повреждения. До морозов еще можно безопасно убрать сухие ветки или аварийные деревья, чтобы зимой ураганы не вызвали проблем.

