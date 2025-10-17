Видео
Україна
Опасное или нет — как понять, что дерево может упасть

Опасное или нет — как понять, что дерево может упасть

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 05:00
обновлено: 05:00
Как проверить аварийность деревьев осенью – два шага, чтобы избежать падения на участке
Дерево в саду. Фото: Decorexpro

Осенью даже крепкие деревья могут стать опасными — сильный ветер или буря способны повалить аварийную ветку или целый ствол. Чтобы избежать вреда, важно вовремя оценить состояние насаждений.

Новини.LIVE рассказывает, как определить аварийность дерева на участке всего в два шага.

Читайте также:

Осмотрите ствол и корневую зону

Начните с визуальной проверки. Обратите внимание на:

  • трещины или расщепление коры;
  • участки с гнилью или темными пятнами;
  • дупла или полости в середине;
  • наклон ствола, который появился недавно.

Также проверьте землю вокруг. Если она растрескалась, поднялась или видны корни — это признак, что дерево потеряло устойчивость и может упасть.

Проверьте ветви и крону

Сухие, трухлявые или сломанные ветви представляют не меньшую опасность, чем поврежденный ствол.
Ориентируйтесь на следующие признаки:

  • мертвые или почерневшие ветви по всей кроне;
  • отломки, которые держатся только на коре;
  • ветви, которые свисают над домом или дорогой.

Если таких много — дерево ослаблено и нуждается в обрезке или помощи специалиста.

Почему именно октябрь

Именно сейчас, когда листья опали, легче увидеть повреждения. До морозов еще можно безопасно убрать сухие ветки или аварийные деревья, чтобы зимой ураганы не вызвали проблем.

Мы объясняли то, когда и каким удобрением подкормить абрикосы осенью.

Также рассказывали о том, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Ранее сообщалось о том, как посадить хурму осенью и чем подкармливать дерево.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
