Разрешено ли хозяевам рубить деревья на своем пае - новый закон в Украине

Мужчина рубит дерево. Фото: Deccoria

С наступлением холодов владельцы паев все чаще интересуются, имеют ли они право срезать деревья на своей земле для отопления. Ответ зависит от назначения участка и действующего законодательства.

Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях вырубка разрешена, а когда может стать нарушением.

Реклама

Читайте также:

Что говорит закон

В соответствии со статьей 91 Земельного кодекса Украины, владелец земельного пая может срезать деревья, если участок находится в его собственности и используется для сельского хозяйства. Такая очистка не требует специального разрешения, ведь она соответствует целевому назначению земли.

Когда разрешение обязательно

Вырубать деревья на землях запаса, вдоль дорог или за пределами населённых пунктов без согласования запрещено. В таких случаях разрешение выдает:

местный совет — если участок в пределах села;

районная администрация — если за его пределами.

Важно помнить

Нельзя срезать деревья на чужих паях — это расценивается как самовольная вырубка.

Границы собственного участка следует четко обозначать, чтобы избежать конфликтов.

Если пай зарастает деревьями по недосмотру, это может считаться нарушением требований ухода за землей.

Мы уже писали о том, когда и каким удобрением подкормить абрикосы осенью.

Ранее сообщалось о том, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Также мы объясняли то, как посадить хурму осенью и чем подкармливать дерево.