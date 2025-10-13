Відео
Україна
Рубати дерева на паї — нові правила для господарів в Україні

Рубати дерева на паї — нові правила для господарів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:58
Чи дозволено господарям рубати дерева на своєму паї - новий закон в Україні
Чоловік рубає дерево. Фото: Deccoria

З настанням холодів власники паїв дедалі частіше цікавляться, чи мають вони право зрізати дерева на своїй землі для опалення. Відповідь залежить від призначення ділянки та чинного законодавства.

Новини.LIVE розповідає, у яких випадках вирубка дозволена, а коли може стати порушенням.

Читайте також:

Що говорить закон

Відповідно до статті 91 Земельного кодексу України, власник земельного паю може зрізати дерева, якщо ділянка перебуває у його власності й використовується для сільського господарства. Таке очищення не потребує спеціального дозволу, адже воно відповідає цільовому призначенню землі.

Коли дозвіл обов’язковий

Вирубувати дерева на землях запасу, уздовж доріг або за межами населених пунктів без погодження заборонено. У таких випадках дозвіл видає:

  • місцева рада — якщо ділянка в межах села;
  • районна адміністрація — якщо за його межами.

Важливо пам’ятати

  • Не можна зрізати дерева на чужих паях — це розцінюється як самовільна вирубка.
  • Межі власної ділянки слід чітко позначати, щоб уникнути конфліктів.
  • Якщо пай заростає деревами через недогляд, це може вважатися порушенням вимог догляду за землею.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
